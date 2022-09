Mercoledì 14 settembre 2022 - 19:37

Nasce MADE, spazio innovativo al centro di Milano

Per la didattica immersiva ed eventi Phygital

Roma, 14 set. (askanews) – iDea Group, società che da 30 anni realizza eventi di formazione, divulgazione e congressi in ambito medico-sanitario, lancia un hub di formazione scientifica digitale, con modalità di apprendimento all’avanguardia disegnate su misura per aziende e enti nazionali e internazionali. Questo hub, chiamato MADE, verrà presentato il 15 settembre alle 16.30 a Milano, in Corso Venezia 8, alla presenza di rappresentanti istituzionali di Governo, Regione Lombardia e Comune di Milano.Si tratta di uno spazio tecnologico dove, grazie ad una combinazione di esperienza e tecnologia, si darà vita alla formazione 3.0. Con MADE l’educazione continua in medicina (ECM) potrà infatti essere svolta a distanza, tramite gli strumenti digitali più innovativi che esistono, dalla realtà aumentata a quella virtuale, le ultime possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, ologrammi, passando per attività di ricerca e machine learning ed ad una sezione interamente dedicata alla formazione nel metaverso. Con il progetto MADE, iDea vuole creare un luogo dove condividere il proprio know-how tecnologico, creare nuove opportunità di didattica immersiva e realizzare eventi Phygital di ultimissima generazione, senza tralasciare la componente umana ed emotiva, vero motore pulsante per la nascita di un’esperienza memorabile.“MADE è un laboratorio sinergico in cui tecnologia, creatività, didattica, si fondono a servizio delle idee – dice Mariangela Castiglione, CEO di iDea Group – ed è frutto di ricerca e analisi accurate, un luogo per condividere le informazioni e promuovere la crescita comune tra azienda e stakeholder. Un approccio che guarda al futuro, apre agli orizzonti del metaverso e offre nuove soluzioni a società scientifiche, aziende e istituzioni”.