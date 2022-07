Sabato 23 luglio 2022 - 15:11

Latina, seconda edizione per ‘Elevator Pitch Contest il 30 luglio

Cinque start up del sud Italia si sfideranno

Milano, 23 lug. (askanews) – Seconda edizione per Elevator Pitch Contest, l’evento dell’associazione, formata da ragazzi under 25, Exo Latina. L’appuntamento è per il 30 luglio presso l’Arena Cambellotti di Latina. L’evento sarà patrocinato da: Comune di Latina, ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Unindustria, Confcommercio Lazio Sud e in collaborazione con: Technoscience Parco Scientifico e Tecnologico, Virgilio 2080, To Be srl, Inbrand adv, HypeUp Esport. Il Main Sponsor dell’evento sarà: Hygenia.Cinque start up del sud Italia si sfideranno “a colpi di elevator pitch”, uno stile di presentazione sintetico. Solo una vincerà e a deciderlo sarà una giuria di esperti e il pubblico, presente all’evento o in modalità remota.Alle presentazioni si alterneranno ospiti di spicco del panorama dell’innovazione italiano: Gabriele Ferrieri (Forbes Under 30 e presidente Angi), Guido Fienga (investitore e ex Ceo As Roma Spa), Franco Petrucci (Ceo Metafyre e Founder Decisyon), Mauro Musarra (Forbes Under 30 e Ceo AlgorLab), Francesco Paolo Russo (Ceo To Be srl e DG Angi) e molti altri.“L’Elevator Pitch Contest rappresenta parte di un percorso che punta a fare di Latina la capitale dell’innovazione del Sud Italia – ha detto il presidente Lorenzo Di Filippo -. L’edizione di quest’anno è un punto di svolta per due motivi. In primis avremo alcune tra le migliori start up originarie del Sud a testimoniare che fare innovazione partendo dalla provincia è possibile. In secondo luogo presenteremo la nascente “Community dell’ Innovazione”, un gruppo nato nelle Scuole Secondarie Superiori della città e che ne comprende i giovani che vogliono avere un impatto sul territorio tramite le proprie idee di startup . Elevator Pitch Contest sarà l’occasione per mostrare che la periferia geografica non deve necessariamente sinonimo di periferia economica e di sviluppo, un messaggio di cui puntiamo a farci promotori a livello nazionale”.