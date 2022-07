Venerdì 22 luglio 2022 - 17:59

Dichiarati estinti gli ultimi pesci giganti dello Yangtze

IUCN: fine per il pesce spada e lo storione cinesi

Roma, 22 lug. (askanews) – Gli ultimi “giganti del fiume Yangtze” non ci sono più. L’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) ha reso noto oggi che due iconici pesci cinesi, nonostante decenni di tentativi di salvarli, si sono estinti. Si tratta del pesce spada (o spatola) cinese e dello storione cinese. A dare il colpo di grazie è stata la Diga delle Tre Gole.Secondo quanto riferisce oggi il South China Morning Post, nell’aggiornamento della “Red List of Threatened Species, cioè la lista delle specie in pericolo, il pesce spatola cinese (Psephurus gladius) e lo storione cinese (Acipenser sinensis) sono stati spostati nella classificazione “estinti”.“Il fallimento del mondo nel salvaguardare le specie di storione è un atto d’accusa ai governi nel mondo, che stanno fallendo nella gestione sostenibile dei loro fiumi e nel rispettare i loro impegni per salvare questi iconici pesci e fermare la perdita globale di natura”, ha affermato Arne Ludwig, presidente del gruppo dedicato agli storioni di IUCN.“Queste valutazioni scioccanti, ma purtroppo non sorprendenti, significano che gli storioni mantengono il poco invidiabile titolo di gruppo di specie più a rischio”, ha continuato.La perdita di queste altre due specie d’acqua dolce contribuisce al degrado della biodiversità e al deterioramento dell’habitat fluviale, e in definitiva anche al peggioramento del benessere umano. Restano ormai nel mondo solo 26 specie di storioni, tutte a rischio d’estinzione.Il pesce spada cinese, dal canto suo, era conosciuto come il re delle acque dolci. L’ultima volta era stato visto nel 2003. Già nel 2020 era stato dato per estinto, dopo decenni di inutili appelli a metter in campo misure per la conservazione.Il fiume Yangtze è il terzo più lungo al mondo. Era un santuario di biodiversità, ma le sue condizioni sono cambiate radicalmente con la costruzione di dighe giganti come quella di Gezhouba e quella delle Tre Gole. Queste opere umane hanno dfi fatto tagliato fuori dalla portata delle specie ittiche come gli storioni i luoghi principali dove alimentarsi e hanno cambiato la dinamica delle temperature dell’acqua. Inoltre, lo sfruttamento per la pesca, ha avuto uhn ruolo pesante nello spopolamento.