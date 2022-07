Giovedì 21 luglio 2022 - 20:19

Meta:Home e Feed, nuove tab per visualizzare contenuti su Facebook

Il lancio annunciato oggi da Mark Zuckerberg

Roma, 21 lug. (askanews) – Oggi Mark Zuckerberg ha annunciato la semplificazione del modo in cui le persone possono controllare i contenuti che vedono e scoprono su Facebook. Si sta introducendo Feed, una nuova tab che ti permette di visualizzare in modo semplice i post più recenti di amici, Pagine e gruppi. In sostanza, spiega Meta in una nota, si può creare una lista di Preferiti con amici e Pagine che ti interessano di più, e poi filtrare i contenuti in questa nuova tab. La tab principale, ossia la prima cosa che vedi quando apri l’app, si chiamerà “Home”. Home è il primo step per connettersi, divertirsi e scoprire contenuti su Facebook.Sappiamo che potresti volere più opzioni per ordinare e vedere i contenuti. Alcune volte sai quello che stai cercando, ad esempio gli ultimi post dei tuoi gruppi, oppure potresti voler vedere contenuti nuovi e divertenti. Mentre Home diventa una tab di scoperta per trovare e seguire nuovi contenuti e creator grazie ai suggerimenti, la tab Feed ti permette di accedere facilmente a tutti i contenuti delle persone e delle community con cui sei già in contatto su Facebook. Nella tab Feed non ci sono post Suggeriti per te, mentre le inserzioni sono incluse.A partire da oggi, alcune persone vedranno Feed come tab nella barra dei collegamenti rapidi. Su iOS questa barra si trova in fondo all’app e su Android in alto. Prevediamo che questi aggiornamenti verranno implementati a livello globale nel corso della prossima settimana. Le tab nella barra dei collegamenti rapidi cambiano in base alle parti dell’app che usi di più. Puoi anche personalizzare e fissare una tab nella barra dei collegamenti rapidi, e in questo modo la sua posizione non cambierà.Stiamo introducendo il nome Home per la tab che vedi quando apri l’app Facebook. Home è il punto di partenza per connettersi con familiari e amici, scoprire contenuti o creare post e Storie. Da Home puoi creare un Reel, vedere cosa condividono i tuoi contatti nella tab Feed e nelle Storie e creare una community basata su interessi nuovi e condivisi. La tua tab Home è personalizzata in modo univoco grazie al nostro sistema di classificazione tramite apprendimento automatico. Questo sistema prende in considerazione migliaia di segnali per evitare confusione e classificare i contenuti in base all’ordine che riteniamo potrebbe essere più valido per te. Stiamo investendo nell’AI per continuare a mostrare contenuti suggeriti in questa nuova esperienza con classificazione. Mentre nella tab Home troverai sempre nuove community con passioni e interessi condivisi, con Feed puoi continuare a vedere tutti gli aggiornamenti delle persone e community a cui tieni di più.