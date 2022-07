Martedì 19 luglio 2022 - 12:39

Il rover Perseverance raccoglie primo campione dal cratere Jezero

Il più lungo raccolto finora della missione marziana: 6,7 cm

CONDIVIDI SU:





















Roma, 19 lug. (askanews) – Il rover marziano Perseverance ha raccolto il suo primo campione nel delta del fiume che anticamente scorreva nel cratere Jezero.Da quando è arrivato al delta del fiume che anticamente scorreva nel cratere Jezero, – si legge su Media Inaf, il notiziario online dell’Istituto nazionale di astrofisica – il rover Perseverance ha osservato e “raschiato” diverse rocce per cercare un buon candidato per il primo carotaggio in quest’area del pianeta rosso.Le prime rocce considerate si sono fratturate troppo facilmente oppure avevano superfici troppo ruvide per posizionare in sicurezza il trapano del rover. Il team ha quindi continuato la ricerca di una roccia che, oltre a essere scientificamente interessante, fosse abbastanza grande da contenere sia un’abrasione che due carotaggi, apparentemente robusta alla perforazione e posizionata in corrispondenza di una topografia superficiale gestibile. La candidata migliore si è rivelata essere la cosiddetta Skinner Ridge.La prima attività su questa roccia è stata l’abrasione chiamata Thornton Gap, che ha avuto successo, rivelando la superficie interna della roccia senza fratturare l’area circostante. L’abrasione ha rivelato che questa roccia conteneva singoli clasti con confini ben definiti. La suite di strumenti del rover è stata utilizzata per indagare e documentare la porzione raschiata, poi è stato eseguito il carotaggio.Il campione di roccia prelevato, chiamato Swift Run, ha una lunghezza di 6,70 centimetri e rappresenta il campione più lungo a oggi raccolto dalla missione. Ancora più eccitante del vedere che tutto è andato bene al primo colpo, è stato osservare che quegli stessi clasti visibili nella macchia abrasa erano visibili anche nel campione raccolto. I dati di perforazione hanno mostrato che la roccia era una delle più morbide che siano state scavate finora: ha richiesto bassi livelli di percussione e qualche volta addirittura è stata disattivata completamente in quando era sufficiente la perforazione rotativa.Una curiosità per chi a questo punto si sta chiedendo da dove vengono questi strani nomi: la missione Perseverance sta nominando le varie aree in accordo con diversi parchi nazionali terrestri. Rocce, abrasioni e carote ricevono nomi relativi all’area in cui si trovano. Attualmente – conclude Media Inaf – il rover si trova nel quadrilatero di Shenandoah, dal nome del Parco Nazionale degli Stati Uniti in Virginia: Skinner Ridge, Thornton Gap e Swift Run sono tutte caratteristiche dello Shenandoah.