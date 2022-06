Giovedì 30 giugno 2022 - 11:36

Spazio, primo satellite in banda C di SES lanciato con successo

Realizzato da Thales Alenia Space entrerà in funzione ad agosto

Roma, 30 giu. (askanews) – SES e Thales Alenia Space, jv tra Thales 67% e Leonardo 33%, hanno annunciato oggi che il satellite SES-22 è stato lanciato con successo a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX da Cape Canaveral, in Florida, Stati Uniti.Realizzato da Thales Alenia Space, il primo dei satelliti in banda C di SES destinato a liberare i 300 MHz inferiori di questo spettro, opererà nello slot orbitale a 135 gradi ovest e fornirà TV e radio a milioni di case americane, oltre a fornire altri servizi critici di trasmissione dati. L’entrata in funzione di SES-22 – informa una nota – è prevista per i primi di agosto 2022.Il lancio di SES-22 fa parte di un più ampio programma della Federal Communications Commission (FCC) per liberare una porzione di spettro in banda C per consentire così agli operatori di reti mobili di distribuire servizi 5G negli Stati Uniti contigui (CONUS). In risposta a un mandato della FCC, gli operatori satellitari come SES sono tenuti a trasferire i loro servizi esistenti dai 300 MHz ai 200 MHz dello spettro in banda C per fare spazio al 5G.Per rispettare la scadenza fissata dalla FCC per liberare lo spettro in banda C in tutti gli Stati Uniti entro dicembre 2023, mantenendo al contempo la continuità dei servizi, SES lancerà cinque satelliti: SES-18, SES-19, SES-20, SES-21 e SES-22 nel 2022.“Siamo entusiasti per il successo del lancio di SES-22, grazie ai nostri partner Thales Alenia Space e SpaceX – ha dichiarato Steve Collar, CEO di SES – Il lancio di SES-22, insieme ai prossimi lanci di satelliti in banda C previsti per quest’anno, ci permetterà di continuare a fornire i servizi di alta qualità a cui i nostri clienti sono stati abituati negli ultimi decenni, liberando al contempo lo spettro che consentirà agli Stati Uniti di sbloccare rapidamente il promesso 5G”.“Il successo del lancio di SES 22 è il risultato della nostra lunga e proficua collaborazione con SES – ha dichiarato Hervé Derrey, Presidente e CEO di Thales Alenia Space – Questo risultato riflette la forza e la comprovata esperienza in orbita della nostra piattaforma Spacebus 4000 B2, unita alla nostra capacità di consegnare tempestivamente e rapidamente SES-22, due elementi chiave che hanno portato alla decisione di SES di lavorare con noi per sostituire la sua attuale flotta in banda C”.Il satellite SES-22 ha avuto tempi rapidi di consegna. Thales Alenia Space, infatti, lo ha consegnato in solo 22 mesi dall’ordine. SES-22 è il settimo satellite di SES lanciato da SpaceX negli ultimi 10 anni.