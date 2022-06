Mercoledì 29 giugno 2022 - 15:23

Un telescopio galileiano miniaturizzato per riconquistare la vista

Impiantato all' ICCS di Milano su paziente affetto da AMD

CONDIVIDI SU:





















Milano, 29 giu. (askanews) – Ad un paziente con una capacità visiva estremamente ridotta è stato impiantato “un telescopio galileiano” miniaturizzato che permette di avere nella visione frontale un campo visivo soddisfacente. E’ l’intervento condotto a Milano, all’istituto Clinico Città Studi, dal dottor Paolo Chelazzi, responsabile dell’Unità Operativa di Oculistica dell’Istituto. L’Intervento, tra i primi in Italia – una operazione analoga è stata condotta al Policlinico Gemelli di Roma – rientra in una sperimentazione giunta ormai nella fase di applicazione finale, e iniziata con la selezione internazionale da parte dell’azienda produttrice dei medici chirurghi che avrebbero poi sperimentato “il telescopio” – il SING IMT, Smaller-Incision-New-Generation Implantable Miniature Telescope, realizzato da Samara Vision – su pazienti affetti degenerazione maculare senile all’ultimo stadio.“L’intervento – spiega Chelazzi – avviene nel corso dell’operazione di rimozione della cataratta. Il cristallino viene sostituito con questo efficacissimo telescopio galileiano che permette di ingrandire, nella visione frontale, le immagini fino a 2.7X. Queste immagini vengono proiettate sulla parte sana della macula e rappresentano per il paziente un mutamento estremamente positivo della qualità della sua vita”.Il numero di pazienti affetti da degenerazione maculare senile è in continua progressione anche a causa dell’invecchiamento della popolazione. Recenti studi segnalano che in Europa sono quasi settanta milioni donne e uomini di oltre cinquantacinque anni affette da questa patologia.Dopo l’intervento i pazienti devono seguire un percorso formativo con degli specialisti che li abituano a gestire la nuova tecnologia. Il dispositivo è quasi invisibile nell’occhio e può essere facilmente rimosso.