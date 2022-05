Lunedì 16 maggio 2022 - 12:06

Lombardia Aerospace Cluster, Vallerani confermato presidente

Eletto all'unanimità alla guida del cluster per triennio 2022-2024

Roma, 16 mag. (askanews) – Angelo Vallerani è stato confermato presidente del Lombardia Aerospace Cluster per il triennio 2022-2024. L’elezione – informa una nota – è avvenuta, con voto unanime, durante la riunione di insediamento del Consiglio Direttivo nella sua nuova composizione dopo l’Assemblea svoltasi al Centro Congressi Ville Ponti di Varese alla presenza dei soci.Vallerani è responsabile Relazioni Istituzionali di OHB Italia, impresa con sede a Milano operante nel settore dei Sistemi Spaziali, in particolare nella realizzazione di satelliti, payloads e relativi servizi, appartenente al gruppo OHB SE dove Vallerani è membro dell’Executive Committee Board. Si è laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino. È Presidente del Lombardia Aerospace Cluster dal 2016.“È per me un onore ed una sfida continuare a rappresentare le imprese del comparto aerospaziale lombardo, che da solo realizza un terzo di tutto l’export nazionale del settore. Un risultato significativo, ottenuto anche grazie alla collaborazione tra grandi imprese e Pmi che sinora ha caratterizzato il sistema industriale di questo territorio”, commenta il presidente del Lombardia Aerospace Cluster.“L’obiettivo, fin dall’inizio del mio mandato, è proprio quello di permettere alle piccole e medie imprese di potersi presentare con le proprie forze di fronte ai più importanti player mondiali del settore. Il lavoro fatto fin qui, in sinergia con tutto il Consiglio Direttivo, è servito ad accompagnare le Pmi sui mercati internazionali. Ed è sull’internazionalizzazione da un lato e sul rafforzamento competitivo del processo di innovazione e di qualificazione delle imprese dall’altro che si concentrerà la nostra azione, anche nei prossimi anni. Di fronte abbiamo sfide importanti, come quella dell’Advanced Air Mobility, obiettivo sempre più strategico per le imprese del territorio lombardo e non solo, specialmente in vista dell’appuntamento olimpico di Milano Cortina 2026. L’impegno e la disponibilità, da parte mia, sono totali”, conclude Vallerani.Ed è proprio sull’internazionalizzazione che il Cluster aerospaziale lombardo – prosegue la nota – vuole puntare, come leva per aumentare la competitività delle proprie imprese sui mercati. Dopo due anni di stop, causati dalla pandemia da Covid-19 e dalla mancanza di eventi in presenza, torna l’atteso appuntamento con l’International Airshow di Farnborough, la principale manifestazione internazionale di settore a cui partecipano i più importanti player internazionali. Nel mese di luglio saranno 14 le imprese lombarde che prenderanno parte all’appuntamento a Londra insieme al Lombardia Aerospace Cluster. In programma poi dal 29 novembre all’1 dicembre la partecipazione alla fiera B2B Aeromart Toulouse.Questa la nuova composizione del Consiglio Direttivo del Lombardia Aerospace Cluster: Angelo Vallerani (OHB Italia Spa) – Presidente; Paolo Bertocchi (Leonardo Spa Relazioni Istituzionali); Riccardo Busca (Leonardo Spa Divisione Velivoli); Carmelo Cosentino (ASE Spa); Marco De Battista (Unione degli Industriali della Provincia di Varese); Fabrizio Fin (Leonardo Spa Divisione Elicotteri); Alessandro Foresio (Logic Spa); Tiziana Mantovani (Aerea Spa); Massimo Maronati (Grammelot Srl); Sabrina Merletti (Merletti Srl); Riccardo Mona (Secondo Mona Spa); Giovanni Pareschi (Inaf – Osservatorio Astronomico di Brera); Giuseppe Sala (Politecnico di Milano); Sabrina Salomone (Italiana Ponti Radio Srl); Tommaso Tirelli (Aidro Srl). Segretario e Cluster Manager è Paola Margnini.