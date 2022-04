Mercoledì 27 aprile 2022 - 12:52

Spazio, Missione Minerva: i sei esperimenti italiani

Contributo del nostro Paese attraverso l'Agenzia spaziale italiana

Roma, 27 apr. (askanews) – Durante la sua permanenza sulla Stazione spaziale internazionale per la missione dell’ESA Minerva, l’astronauta Samantha Cristoforetti – in volo verso la Iss dove torna dopo la missione Futura dell’Agenzia spaziale italiana nel 2014 – effettuerà numerosi esperimenti internazionali. Il nostro Paese contribuisce alla missione attraverso l’Agenzia spaziale italiana con sei esperimenti scientifici (di cui tre nuovi) che coprono diversi settori della medicina – come lo studio delle conseguenze dello stress ossidativo e lo studio della funzionalità ovarica in microgravità – e della nutrizione e preparano il terreno per l’esplorazione spaziale del futuro. La Cristoforetti seguirà anche alcuni esperimenti già a bordo della ISS e avviati nel 2019 dal collega Luca Parmitano durante la missione Beyond.PROMETEO – di cui è principal investigator Gianni Ciofani, Istituto Italiano di Tecnologia – è un nuovo esperimento ASI che ha l’obiettivo di indagare come la protezione antiossidante può ridurre lo stress ossidativo, uno degli effetti più pericolosi del volo spaziale. Lo stress ossidativo colpisce il sistema nervoso centrale e contribuisce a generare diverse patologie gravi anche sulla Terra, come il morbo di Chron e il Parkinson. PROMETEO mira a rendere possibili missioni umane più durature nello spazio, offrendo al contempo supporto ai pazienti a terra.OVOSPACE – PI Andrea Fuso, Sapienza Università di Roma – è un nuovo esperimento che mira a determinare l’impatto della microgravità sull’apparato riproduttivo femminile. L’esperimento utilizza colture di cellule ovariche bovine che saranno incubate a 37°C per 72 ore in orbita prima di congelarle e rimandarle a Terra per essere analizzate.EVOO in Space – PI Enzo Perri, CREA (consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), in collaborazione con Unaprol e Coldiretti – è un nuovo esperimento che studierà l’impatto della microgravità e delle condizioni di radiazione sulle caratteristiche fisio-chimiche, nutrizionali e microbiologiche dell’olio extravergine d’oliva italiano in quanto alimento ricco di antiossidanti e con proprietà antinfiammatorie.Acoustic Diagnostics – PI Arturo Moleti del Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata, coadiuvato da un team composto da ALTEC, Campus Biomedico, La Sapienza, INAIL e CNR – serve a valutare gli eventuali danni all’apparato uditivo. Gli astronauti sono stati sottoposti a test audiologici prima della missione e lo saranno dopo. L’esperimento è in grado di fornire una valutazione della funzione uditiva in un ambiente rumoroso, in modo veloce, non invasivo, e senza la partecipazione attiva degli astronauti. I risultati permetteranno di evidenziare o di escludere danni all’apparato uditivo, anche di lieve entità e di natura transitoria, e avranno ricadute sulla progettazione di future missioni di lunga durata.LIDAL (Light Ion Detector for ALTEA) – PI Livio Narici, Università Tor Vergata / INFN – è un rilevatore di particelle costruito a partire dal payload ASI ALTEA, del quale amplia e migliora le caratteristiche tecniche. ALTEA, che ha operato sulla ISS tra il 2006 e il 2012, è stato costruito per lo studio dell’interazione degli ioni pesanti e medi con il sistema nervoso centrale umano; LIDAL permetterà ad ALTEA di misurare anche gli ioni leggeri e in particolar modo i protoni. Inoltre, utilizzando un’elettronica veloce e all’avanguardia, LIDAL potrà misurare direttamente la velocità di ogni particella, permettendo di determinare l’energia cinetica delle particelle incidenti. Le operazioni di installazione del payload sono state seguite in console dal team di Telespazio e Argotec, che supportano l’ASI per l’utilizzazione scientifica della ISS, dal team di Kayser Italia che ha realizzato l’apparato, e dal team scientifico del Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata.NutrISS – guidato dal professor Gianni Biolo dell’Università degli Studi di Trieste – ha l’obiettivo di mantenere una composizione corporea ideale evitando l’aumento del rapporto massa grassa/massa magra dovuto all’inattività da microgravità. L’obiettivo generale è l’ottimizzazione delle prestazioni dei membri dell’equipaggio e la qualità della vita nel limitare gli effetti negativi dei voli spaziali. Dopo aver monitorato l’attività metabolica degli astronauti Luca Parmitano e Matthias Maurer nel corso delle precedenti missioni ESA, ora il team triestino ripeterà le analisi su Samantha Cristoforetti durante la missione Minerva. “Il progetto NUTRISS monitora il metabolismo muscolare sottoposto a microgravità e adotta speciali accorgimenti mirati a contrastare la perdita di massa magra attraverso il controllo dell’alimentazione – spiega Gianni Biolo, docente di Medicina Interna all’Università degli Studi di Trieste – il nostro obiettivo è arrivare a definire un protocollo nutrizionale di riferimento per missioni spaziali di lunga durata. Grazie alle attività sperimentali che condurremo con Samantha Cristoforetti ricaveremo indicazioni e soluzioni ad hoc per l’organismo degli astronauti donna”. Responsabile tecnico per la realizzazione dell’apparato dell’esperimento ASI è la Kayser Italia di Livorno.