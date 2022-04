Mercoledì 27 aprile 2022 - 16:26

Data Innovation Summit, con Amazon e Google anche azienda italiana

F2 Innovation, società specializzata nei Customer Data

CONDIVIDI SU:





















Roma, 27 apr. (askanews) – Un’italiana tra le grandi corporate che si ritroveranno, il 5 e 6 maggio prossimi, nella settima edizione del Data Innovation Summit di Stoccolma, il più grande e influente tra gli eventi su dati e intelligenza artificiale. Tra decine di aziende provenienti da tutto il mondo, anche l’italiana F2 Innovation, società specializzata nell’attivare e potenziare i customer data.Presente al Data Innovation Summit in qualità di partner ed espositore, F2 Innovation presenterà delle sessioni di Technology in Practice focalizzate sui vantaggi del Data Management System, cioè la mappatura dei punti di contatto offline e online, canali e stadi lungo la customer journey. Interventi che si inseriscono in un complesso di due giorni di eventi nel più importante appuntamento a livello mondiale su dati e intelligenza artificiale, che vedrà la partecipazione di figure di spicco nel mondo data, tra cui David Meza, AIML R&D Lead, Sr. Data Scientist People Analytics NASA, e Seth Dobrin, Chief AI Officer IBM.Due giorni di evento con formula ibrida, in presenza e online, più di 2000 rappresentanti di corporate da tutto il mondo- tra cui Amazon, Google, Meta, Spotify, Nasa, Disney, Zalando, Booking.com, IBM e Audi-, 70 espositori, oltre 200 sessioni di lavoro e 150 speaker: sono questi i numeri della settima edizione del Data Innovation Summit di Stoccolma, in programma per il 5 e 6 maggio.L’evento riunisce le menti più innovative, i professionisti, i fornitori di tecnologia, gli startupper e gli accademici delle discipline legate ai dati- Data Science, Big Data, Artificial Intelligence, gestione dei dati, ingegneria dei dati, IoT e analisi: tutti insieme, in un unico posto, per comprendere le innovazioni e discutere di come accelerare la trasformazione guidata dall’AI in aziende di ogni settori e organizzazioni pubbliche.Con oltre 1000 casi di studio pratici presentati nelle precedenti sei edizioni, l’evento è infatti un movimento mondiale, che introduce la comunità di professionisti di dati, analisi e intelligenza artificiale in tutte le funzioni, aziende, industrie, settori, paesi e regioni per collaborare, confrontare, condividere e innovare.Ed è in questo contesto che si colloca la crescente attenzione che le imprese stanno rivolgendo all’analisi dei customer data, con strumenti e modelli di analisi: come il Data Management System sviluppato da F2 Innovation, che consente di risparmiare tempo ed effettuare analisi mirate per segmenti di clienti, permettendo inoltre di monitorare strategie su tutti i canali e ritorni degli investimenti. È stato utilizzato con successo affiancando realtà come Sara Assicurazioni, supportata nel processo di data governance con la costruzione di un modello in grado di identificare clienti e prospect, sia su canali digitali sia su canali fisici, in maniera GDPR compliant. O come Beintoo- data company specializzata in digital advertising e location intelligence- che ha potuto ottimizzare i propri processi di vendita e accrescere i risultati.Ma anche le aziende di piccole dimensioni hanno la possibilità di accesso a una trasformazione digitale graduale ma profonda, facilitata dal modello di utilizzo del Data Management System. Questo perché la sottoscrizione in abbonamento consente di sfruttare il potenziale della piattaforma- agile e sempre disponibile- senza l’onere di investimenti onerosi e vincolanti, e accedere alle informazioni in modo semplice e immediato.“Alla luce dei positivi risultati di crescita registrati nel biennio 2020-21, e in linea con i piani di sviluppo previsti per il triennio 2022-24, F2 Innovation sta dando il via alla fase di maturazione dell’azienda e alla sua internazionalizzazione”, spiega il CEO Alessandro Cavallo. “Per farlo, puntiamo ad attivare la nostra presenza su altri mercati europei, e la partecipazione al Data Innovation Summit risponde anche a questa esigenza: quella di presentare le capacità della nostra PaaS (Platform-as-a-Service) Data Management System nell’ambito di uno degli eventi più prestigiosi al mondo dell’innovazione dati”.