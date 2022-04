Mercoledì 13 aprile 2022 - 17:24

ESA: interrotta collaborazione con Russia su missioni Luna

Missione ExoMars di settembre rinviata, si cercano opzioni di volo

CONDIVIDI SU:





















Milano, 13 apr. (askanews) – In seguito all’aggressione russa all’Ucraina, il direttore generale dell’Agenzia spaziale europea ha avviato una revisione di tutte le attività portate avanti in cooperazione con la Russia e l’Ucraina. L’obiettivo, spiegano dall’ESA, è quello di determinare le possibile conseguenze del contesto geopolitico per i programmi e le attività dell’Agenzia e per creare un’infrastruttura spaziale più forte e resiliente.Alla luce di questa indagine, il Consiglio dell’ESA ha preso una serie di decisioni: interruzione delle attività con la Russia su Luna-25, 26 e 27. Come già successo con la missione ExoMars, l’aggressione russa contro l’Ucraina e le conseguenti sanzioni hanno provocato un sostanziale cambio delle circostanze che rende impossibile all’ESA portare avanti la cooperazione lunare prevista.In ogni caso, proseguono dall’Agenzia, la tecnologia dell’ESA resta di vitale importanza per queste missioni e sono state individuate altre opzioni di volo in collaborazione con la NASA e con soggetti privati. Sono stati inoltre sottoscritti accordi con l’agenzia spaziale giapponese JAXA.Dall’ESA hanno poi fatto sapere che a causa della sospensione della collaborazione con Roscosmos, la missione ExoMars prevista a settembre 2022 non verrà effettuata. E’ comunque in corso uno studio guidato dall’italiana Thales Alenia Space per indivuare nuovi possibili opzione per i voli del prossimo futuro.