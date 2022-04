Martedì 12 aprile 2022 - 18:36

Commissione Ue: 20 start up selezionate per Nuovo Bauhaus europeo

Cinquantamila euro per ciascuna, arrivate 1.029 candidature

Milano, 12 apr. (askanews) – La Commissione Europea ha annunciato che 20 start-up e scale-up altamente innovative riceveranno un sostegno finanziario di 50mila euro ciascuna nell’ambito dell’iniziativa Community Booster avviata dall’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e da cinque delle sue comunità della conoscenza e dell’innovazione.Scelti su 1.029 candidature provenienti da 37 Paesi, i selezionati guideranno il cambiamento sostenibile per il miglioramento della qualità complessiva di vita dei cittadini europei nel quadro della trasformazione relativa al nuovo Bauhaus europeo.Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Il nuovo Bauhaus europeo sta diventando realtà. È pronto a portare gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo negli spazi, nelle città e nelle case in cui viviamo. Le iniziative selezionate sono solo l’inizio. Con il sostegno dell’EIT un maggior numero di innovatori e imprenditori arricchirà e rimodellerà i nostri spazi di vita e le nostre esperienze”.L’istituzione dell’EIT Community Booster è stata annunciata nel 2021 per sostenere 20 iniziative imprenditoriali con finanziamenti dalla dotazione di 5 milioni di euro per le attività della comunità EIT relativa al nuovo Bauhaus europeo nel periodo 2021-2022.