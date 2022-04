Lunedì 11 aprile 2022 - 18:59

Saccoccia (ASI): l’esplorazione spaziale è un settore cruciale

La Cristoforetti un modello per molti giovani

Milano, 11 apr. (askanews) – “L’esplorazione spaziale è un settore di cruciale importanza e la presenza continua degli astronauti italiani sulla ISS ne è esempio. Samantha Cristoforetti verrà ospitata a bordo di moduli costruiti nel nostro Paese e la ISS ha aperto la strada a tante altre collaborazioni spaziali, come quella per il ritorno sulla Luna con ESA e NASA. Questa seconda missione ci rende orgogliosi e Samantha rappresenta un modello soprattutto per i giovani. Proprio oggi abbiamo ospitato in ASI la premiazione delle ‘Olimpiadi dello Spazio’, un concorso dedicato agli studenti. Vedere nei loro occhi l’entusiasmo per le attività spaziali ci fa ben sperare per il futuro”. Lo ha detto il presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia, in occasione di una sessione virtuale di domande e risposte con la nota astronauta italiana organizzata dall’Agenzia spaziale europea.