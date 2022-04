Lunedì 11 aprile 2022 - 18:49

Colao: missione Minerva, collaborazione elemento fondamentale

Molte candidature italiane, interesse del Paese per il settore

Milano, 11 apr. (askanews) – “Auguro tutto il successo a Samantha Cristoforetti per questa missione, rappresenta un modello per le nuove generazioni. Minerva dimostra che gli obiettivi difficili si possono raggiungere se si ha una visione globale, professionisti competenti come Samantha e il resto della Crew-4 e se si collabora, un aspetto particolarmente importante in questo periodo. Ci sono state tante candidature di italiani per la nuova selezione del corpo astronauti europeo, è un segnale incoraggiante che mostra l’interesse del nostro Paese per questo settore”. Lo ha dichiarato ha dichiarato il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale con delega per l’aerospazio, Vittorio Colao in occasione di una sessione virtuale di domande e risposte con la nota astronauta italiana orgaizzata dall’Agenzia spaziale europea.