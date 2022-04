Venerdì 8 aprile 2022 - 09:54

Aerospazio, Carrino (DAC): il post Covid occasione di rilancio

"Settore aeronautico sconta mancanza di coordinamento nazionale"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 8 apr. (askanews) – ‘La trasformazione digitale, la transizione ecologica, il Covid. Una tempesta perfetta che ha investito anche il settore aerospaziale campano con un impatto rilevante, soprattutto nel primo anno di pandemia. Poi i primi segnali di ripresa, un accenno di ottimismo. E ora la guerra, un evento terribile a prescindere dagli effetti sull’economia che però ci sono: la mancanza di materie prime, l’impennata dei costi dell’energia. Una tempesta sì, da cui dobbiamo uscire cambiati in meglio, applicando quella che definirei una resilienza attiva. Non vogliamo incentivi o sostegni per rimanere come siamo, per ibernarci e scongelarci a tempesta passata, l’obiettivo per noi non è sopravvivere al Covid ma essere diversi dopo il Covid. Più digitali, più attenti all’ambiente, più inclusivi, più competenti e quindi più competitivi. E al DAC stiamo lavorando in questa direzione’. Così ad askanews Luigi Carrino, classe 1953, Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione presso l’Università di Napoli Federico II, da 10 anni alla guida del Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania (DAC).Il DAC è stato costituito nel 2012 nella forma di società consortile con l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra centri di ricerca, Università e aziende del territorio per creare concrete opportunità di business e occasioni di crescita e innovazione. Attualmente, considerando anche le aziende che aderiscono ai consorzi soci, vi partecipano 188 soggetti: 24 grandi imprese (tra cui Leonardo, MBDA, Magnaghi, Atitech, Dema, Telespazio, ALA), 19 tra Centri di Ricerca (Cira, Cnr, Enea, Inaf e altri) e Università (5 in regione) e 145 PMI e altri soggetti riuniti in consorzi. ‘E grazie a un aumento di capitale il distretto è pronto, dopo un’accurata selezione, ad aprire le porte ad altri soci’, dice Carrino che sottolinea come nel tempo il DAC – tra i membri fondatori del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA) – abbia rafforzato il ruolo dei privati, quindi delle imprese che guidano i progetti in stretta collaborazione con atenei e centri di ricerca, veri laboratori di innovazione. Perché, spiega, ‘lo scopo di un distretto tecnologico è quello di favorire la competitività delle imprese attraverso l’innovazione’.I dati pre-Covid stimano un volume d’affari dell’aerospazio campano di 2,8 mld di euro (pari a circa il 22% del mercato aerospaziale nazionale), export per 550 mln, 13mila addetti per i due terzi occupati nel settore aeronautico, certamente la punta di diamante della regione che però guarda che non sempre maggiore interesse anche allo spazio.Dati che naturalmente hanno risentito della pandemia. ‘In Campania – sottolinea il presidente del DAC – l’aeronautica civile è una componente preponderante quindi il blocco dei voli, la difficile situazione finanziaria delle compagnie aeree ha avuto come conseguenza il ripensamento sul rinnovo delle flotte, il fermo degli ordini, della manutenzione, dei servizi a terra, della logistica della produzione. La nostra è una filiera molto interconnessa che genera valori importanti. Quando si ferma il nostro settore non si ferma solo la produzione di aeromobili, si ferma tanto altro. A una serie di criticità strutturali del settore aeronautico civile si sono aggiunte ulteriori criticità dovute al Covid. L’impatto è stato notevole, la punta peggiore l’abbiamo avuta il primo anno di pandemia, poi con i vaccini, la riapertura dei confini, la ripresa graduale dei voli è tornato un po’ di ottimismo’.‘Noi – spiega il prof. Carrino – come distretto stiamo mettendo in campo una serie di strumenti per preparare le imprese al post Covid. Abbiamo riflettuto, ad esempio, sul cambiamento in atto nel trasporto aereo: si guarda ad aeromobili di taglia più piccola, con minore impatto ambientale e questo fa sì che molti aerei di grandi dimensioni vengano trasformati da passeggeri a cargo. Un settore in cui le imprese regionali sono forti, basti pensare ad aziende come Atitech o LAER, quindi bisogna cogliere questo cambiamento’. LAER, con sede ad Airola (Benevento), a inizio anno ha firmato un contratto del valore di 100 mln di euro con IAI (Israel Aerospace Industries Ltd) Aviation Group per la conversione da trasporto passeggeri a trasporto cargo dei Boeing 777-300 Ersf.Il futuro dell’aeronautica passa anche per la Urban Air Mobility, a cui guardano con interesse diversi territori, compresa la Campania che su questo sta collaborando con il distretto aerospaziale lombardo, ‘ma il mio auspicio – dice Carrino – è che la collaborazione si ampli ad altri distretti’. E spingendosi verso il dominio spaziale, in Campania da quasi 10 anni si sta lavorando al progetto di un aereo ipersonico, Hyplane, un velivolo per 6 passeggeri (oltre i due piloti) ideato nel 2013 dalla PMI Trans-Tech, in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II. Basato sulle migliori tecnologie aeronautiche e spaziali, Hyplane è in grado di decollare da una pista di media lunghezza (meno di 1000 metri), effettuare un volo parabolico, raggiungendo la cosiddetta linea di Karman a 100 km di quota, e di atterrare ancora su una pista di media lunghezza.‘È un’altra delle frontiere su cui dobbiamo assolutamente impegnarci – sottolinea Carrino – perché l’Italia, e la Campania a livello regionale, ha competenze scientifiche e industriali sia sul volo spaziale che sul volo aeronautico e quindi credo che possiamo lavorare meglio di altri per mettere a punto questi aerei che, pur decollando e atterrando come aeromobili, poi raggiungono altezze che li rendono simili a vettori spaziali. Ora stiamo lavorando all’ulteriore sviluppo delle tecnologie abilitanti. La sfida più impegnativa è certamente quella della propulsione, perché è evidente che deve avere caratteristiche specifiche’.Venendo alla Spazio, ‘Lazio e Piemonte sono regioni con una tradizione spaziale molto più consolidata dal punto di vista industriale, ma certamente la Regione Campania – sottolinea il presidente del DAC – è quella che più ha investito sulla space economy. Al governo regionale non sfugge l’importanza di questo settore tanto che ha messo l’aeronautica e lo spazio al primo posto della sua strategia di specializzazione intelligente e ha finanziato direttamente diverse sperimentazioni’. Un esempio è il progetto ReADI FP (REducing Arthritis Dependent Inflammation First Phase), nato alla Federico II di Napoli, sperimentato prima a terra e poi sulla Stazione spaziale internazionale, con l’obiettivo di trovare una strategia per combattere l’osteoporosi che colpisce gli astronauti nello spazio per effetto della microgravità e del ridotto esercizio fisico.‘C’è una strategia politica regionale – continua Carrino – per portare anche la Campania in breve tempo a un livello industriale nel settore spaziale che non sia inferiore a quello di altre regioni’. Partendo da solide basi nella ricerca – pensiamo al CIRA, all’ENEA, all’INAF – e grazie alla presenza di industrie di rilievo come Leonardo, Telespazio, TAS e anche Pmi innovative, il salto in avanti si può fare. ‘Il dispenser SSMS (Small Spacecraft Mission Service, sperimentato su Vega, ndr) in grado di portare in orbita un numero elevato di micro e nano satelliti con un unico lancio, che tanto interesse ha suscitato a Dubai, – aggiunge il presidente del DAC – porta la firma della SAB Aerospace di Benevento’. E ancora, il progetto Mistral (MIni-SaTellite con capacità di Rientro Avio-Lanciabile) – finanziato dalla Regione, promosso dal DAC, guidato da Telespazio e a cui partecipano diverse realtà universitarie e industriali del territorio – per lo sviluppo di un sistema di rientro atmosferico ‘intelligente’ per una capsula che potrà essere agganciata a una micro-piattaforma spaziale multi-ruolo e aviolanciabile per il recupero del payload e dei campioni sperimentali. Dalla collaborazione tra il DAC e il distretto aerospaziale della Sardegna (DASS) è nato il progetto SMS -Small Mission to MarS, di cui è capofila il CIRA, che mira a inviare nel 2027 una sonda sul pianeta rosso, sfruttando la tecnologia di apertura e protezione termica IRENE sviluppata e brevettata dalla società consortile ALI.‘A livello nazionale – osserva Carrino – lo spazio mi sembra molto ben presidiato dal Comitato interministeriale; lo stesso non si può dire dell’aeronautica che è più legata alle politiche industriali, che nel nostro Paese da qualche decennio sono al palo. Nel manifatturiero, il settore aeronautico è quello che investe di più in ricerca e sviluppo e genera più risultati, più brevetti, sviluppa più valore aggiunto, più occupazione di qualità. Bisogna allora che il governo nazionale e anche i governi regionali mettano in campo politiche in grado di riconoscere a questo settore il ruolo di guida del manifatturiero italiano. E su questo il Comitato dei distretti, che presiedo, si sta muovendo. Stiamo avendo alcuni incontri con i ministeri in vista di un evento in cui presenteremo un ‘position paper’ in cui oltre a individuare i problemi proponiamo anche possibili soluzioni. Un documento condiviso da tutti i distretti. Serve – conclude il presidente del DAC – un coordinamento, così come è stato fatto per lo spazio: avere chiarezza di obiettivi, di strumenti, di regole che certamente vanno semplificate. Serve una strategia nazionale’.(Luciana Papa)