Ad Arianespace contratto per il lancio di Sentinel 1-C con Vega-C

Dalla spazioporto in Guyana francese nella prima metà del 2023

Roma, 7 apr. (askanews) – L’Agenzia Spaziale Europea (ESA), a nome della Commissione Europea, e Arianespace hanno firmato un contratto di lancio per il terzo satellite radar della missione Sentinel-1, Sentinel-1C, parte del programma di osservazione della Terra congiunto dell’Unione Europea e dell’ESA Copernicus. Il lancio – annuncia Arianespace – è previsto nella prima metà del 2023 dal Guyana Space Center, lo spazioporto europeo nella Guyana francese. Il satellite, che pesa circa 2,3 tonnellate, sarà collocato in un’orbita eliosincrona con un’altitudine di circa 690 km.“Siamo molto orgogliosi di questo nuovo contratto di lancio per la Commissione Europea e l’Agenzia Spaziale Europea; sottolinea la nostra partnership di lunga data per il successo di Copernicus”, ha detto Stéphane Israël, Ceo di Arianespace. “Per Arianespace, questo contratto è un segno di fiducia in Vega-C e un forte segnale dell’impegno delle istituzioni europee per un accesso autonomo allo spazio”.Prima del satellite Sentinel-1C, sia Sentinel-1A sia -1B sono stati precedentemente lanciati da Arianespace nel 2014 e nel 2016. Sentinel-1C completerà la capacità iniziale offerta dai due satelliti precedenti per offrire una risposta completa alla necessità di monitoraggio ambientale e di sicurezza attraverso sistemi radar spaziali. I satelliti Sentinel fanno parte del programma Copernicus progettato per dare all’Europa un accesso continuo, indipendente e affidabile ai dati di osservazione della Terra.Copernicus, uno dei fiori all’occhiello del programma spaziale dell’Unione Europea, comprende attualmente otto satelliti Sentinel: Sentinel-1A e -1B per imaging radar, Sentinel-2A e -2B per imaging ottico, Sentinel-3A e -3B per il monitoraggio dell’oceano e dell’atmosfera; Sentinel-5P consente di monitorare la qualità dell’aria, mentre Sentinel-6 monitora il livello del mare. Altre Sentinels sono in preparazione, come Sentinel-4, Sentinel-5 e la missione di monitoraggio della CO2, solo per citarne alcune.Il nuovo lanciatore Vega-C dell’ESA, costruito da Avio (Colleferro, Italia) come prime contractor, è stato specificamente aggiornato per lanciare satelliti della classe di Sentinel-1C ed è perfettamente adatto a servire il mercato dell’osservazione della Terra grazie alle sue prestazioni e alla sua versatilità. Con Vega-C e Ariane 6, Arianespace è in grado di offrire le migliori soluzioni possibili per mettere in orbita ogni tipo di carico utile per ogni tipo di applicazione.