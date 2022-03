Giovedì 31 marzo 2022 - 13:55

Su Vega C il motore P120C, il nuovo cavallo di battaglia di ESA

Equipaggerà anche Ariane 6. A Ministeriale 2022 proposta per P120C+

CONDIVIDI SU:





















Roma, 31 mar. (askanews) – Con il volo inaugurale di Vega C, in programma a maggio, debutterà anche il motore a propellente solido P120C dell’ESA, co-sviluppato da ArianeGroup e Avio tramite la joint-venture Europropulsion a controllo congiunto, che equipaggerà anche il razzo Ariane 6. I due lanciatori – sottolinea l’Agenzia spaziale europea – si uniranno presto alla famiglia dei veicoli di lancio che operano dallo spazioporto europeo di Kourou in Guyana francese per garantire all’Europa maggiori opportunità di accesso allo spazio.La “C” sta per “comune” poiché P120C sarà utilizzato come primo stadio di Vega C ed equipaggerà Ariane 6 in entrambe le configurazioni a 2 booster Ariane 62 e a 4 booster Ariane 64. Sviluppare con successo un motore per l’uso su due veicoli di lancio molto diversi è un risultato fondamentale dell’industria europea, sottolinea Esa. Una strategia che ha ridotto i costi di sviluppo, beneficia delle economie di scala e crea un’opportunità per l’Europa di aumentare la produzione.Il motore P120C, “nuovo cavallo di battaglia a propulsione solida dell’ESA”, brucerà per circa 130 secondi utilizzando 142 tonnellate di carburante per fornire una spinta di decollo di circa 4500 kN. P120C è lungo 13,5 metri e ha un diametro di 3,4 metri. Il suo involucro monolitico di 25 cm di spessore è realizzato con materiale composito di carbonio presso Avio in Italia, mentre ArianeGroup in Francia ha sviluppato l’avanzato ugello e Nammo in Norvegia ha fornito l’accenditore. Metodi di produzione efficienti hanno accorciato i cicli di produzione e ottimizzato i costi.I piani per una versione più potente di questo motore, chiamata P120C+, sono già avviati. L’aumento delle prestazioni e della competitività risponderà meglio all’evoluzione della domanda istituzionale e commerciale che richiede miglioramenti della versatilità. Con un extra di 14 tonnellate di propellente solido in un involucro esteso di circa un metro, il P120C+ consente una capacità di carico utile aggiuntiva. Questo – sottolinea ESA – renderebbe i veicoli Ariane 6 e Vega C più competitivi e versatili, estendendo la gamma di opportunità di missione. Il nuovo motore sostituirebbe il P120C per l’uso sia su Ariane 6 che su Vega C.Il piano P120C+ farà parte delle proposte che saranno presentate alla riunione del Consiglio dell’ESA a livello ministeriale in programma a novembre di quest’anno.