Giovedì 17 marzo 2022 - 14:05

Spazio,Parmitano: più investimenti per assicurare leadership Italia

"Pil Usa e UE comparabile, ma Europa investe un decimo di Nasa"

Roma, 17 mar. (askanews) – “L’esplorazione umana e robotica diventerà – o meglio, sta già diventando – il nuovo scenario di confronto per la geopolitica e l’industria, soprattutto quella ad alto impatto tecnologico. Una visione strategica, italiana ed europea, del volo spaziale umano diventa quindi la condizione sine qua non per assicurarsi una posizione di leadership in questo futuro scacchiere, europeo e internazionale. Stati Uniti, Russia, Cina, insieme ad altri Paesi, hanno identificato chiari obiettivi politici e tecnologici per lo spazio e messo già in atto i piani corrispondenti e le risorse necessarie. L’Europa ha ora il dovere di assumere il suo ruolo”. A dirlo l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano nella sua Lectio magistralis intitolata “New Space Economy e Italia” tenuta nella sede palermitana dell’Università LUMSA in occasione del conferimento della Laurea magistrale honoris causa in Economia e Management.La commercializzazione dello spazio, decollata fortemente negli Stati Uniti pochi anni fa, “è una vera rivoluzione economica” i cui effetti “se non presi in considerazione, sbilanciano l’intera economia spaziale europea”. La crescita della Space economy è esponenziale: “l’industria spaziale globale stima entrate pari o superiori a mille miliardi di dollari nel 2040, contro i 350 miliardi attuali. Se l’Italia (con l’Europa) vuole partecipare a questo mercato, – ha detto Parmitano – dovrà contribuire agli ingredienti con il supporto e la necessaria, forte spinta di programmi istituzionali che sono il catalizzatore del successo commerciale al di là dell’Atlantico”.L’esplorazione umana e robotica “è in rapidissima evoluzione” ha detto ancora Parmitano ricordando il ritorno sulla Luna degli Stati Uniti in questo decennio, l’ingresso nel volo spaziale umano di India e Emirati Arabi Uniti, la prossima stazione spaziale cinese. L’ESA si è assicurata la presenza di astronauti europei e la fornitura di moduli abitativi e di rifornimento sul Lunar Gateway. “L’Europa deve continuare a essere presente nel percorso critico dell’esplorazione spaziale”. Se sostenuta “politicamente e programmaticamente l’ESA potrà lavorare con la Nasa per assicurare lo storico evento di astronauti europei che lasceranno la loro impronta sulla Luna entro i prossimi 15 anni”.All’interno di questa cornice “l’Italia – ha detto ancora l’astronauta ESA – può assicurarsi una forte leadership nel periodo 2022-2025, i cui effetti si ripercuoteranno fino alla fine del decennio”. Il proseguimento delle attività in corso e lo sviluppo di nuovi servizi o missioni permetterebbero di consolidare il ruolo europeo nell’esplorazione spaziale attraverso l’estensione del programma ISS fino al 2030, il completamento del Gateway, i voli di astronauti europei sulla Iss, sul Gateway e sulla superficie lunare, consolidamento e sviluppo del ruolo autonomo europeo nell’esplorazione robotica, Lunar Landers, possibili servizi con assetti di superficie e infrastrutture lunari. “È un programma molto ambizioso e allo stesso tempo realizzabile”, ha detto Parmitano, che “necessariamente richiede un impegno finanziario e una visione strategica sul futuro dello spazio”.“Il ritorno del capitale investito, per il volo spaziale umano, è attualmente stimato intorno al 200% ed è destinato ad aumentare”, ritorno che non tiene conto – ha aggiunto – dei vantaggi che l’industria in generale riceve dallo studio, sviluppo e integrazione di nuove tecnologie, “vantaggi forse non quantificabili ma di certo tangibili”. Oggi Usa e Europa hanno un Pil comparabile – ha detto l’astronauta – “è quindi ingiustificato che il capitale investito nella ricerca spaziale, quando sommiamo tutti i Paesi europei, siano un decimo delle disponibilità della Nasa”. E non è un caso che compagnie private abbiano deciso di investire nell’esplorazione umana: “è un segnale inequivocabile del fatto che l’economia spaziale è un motore e un moltiplicatore dell’economia. Si rivela così un mito – o meglio una connotazione superata dai fatti – che i costi relativi a sviluppo e sperimentazione di nuovi sistemi spaziali siano insostenibili. Il costo dell’inazione sarebbe (non oso qui dire sarà) estremamente più elevato. Lo abbiamo già pagato nell’industria dell’Information Technology e nella produzione energetica dove oggi in Italia e in Europa dipendiamo da attori esterni”.Per Parmitano è “indispensabile un incremento dell’impegno finanziario, a livello italiano (e certamente europeo) per assicurarsi la leadership nei nuovi programmi e la possibilità di partecipazione all’esplorazione lunare e futura con le indiscusse e uniche capacità tecniche, ingegneristiche e scientifiche, risorse industriali e umane del nostro Paese. Una nuova missione – ha concluso – per l’Italia e per l’Europa”.