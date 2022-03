Martedì 15 marzo 2022 - 11:55

ASI, al via la selezione per il nuovo presidente del CIRA

Il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali che attua il PRORA

CONDIVIDI SU:





















Roma, 15 mar. (askanews) – L’Agenzia spaziale italiana ha aperto la procedura comparativa, per soli titoli, finalizzata alla selezione di idonee candidature per la designazione del Presidente del CIRA S.C.p.A, il cui avviso è stato pubblicato sul sito dell’ASI.La procedura è stata avviata a seguito della deliberazione del Cda dell’ASI del 28 febbraio scorso con cui è stato mandato al presidente Giorgio Saccoccia di avviare la procedura e di nominare, dopo il 3 aprile, data di scadenza del termine di presentazione delle domande, una Commissione di selezione per valutare le manifestazioni di interesse pervenute e arrivare alla definizione di una rosa di almeno tre candidature, “ove possibile”, da proporre al presidente dell’ASI “per la successiva proposta di designazione da sottoporre al Consiglio di amministrazione dell’ASI”.Il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA), con sede a Capua (Caserta) è una società consortile per azioni, creata nel 1984, oggi a maggioranza pubblica. Lo Stato, attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), – si legge sul sito dell’ASI – detiene, dal 1998, la maggioranza del capitale sociale, al quale partecipano anche la Regione Campania e le principali Aziende aerospaziali italiane. “L’Agenzia Spaziale Italiana insieme agli altri Enti pubblici controllati o vigilati da Amministrazioni statali ai sensi del Regolamento Ministeriale Decreto 10 giugno 1998 n. 305 designa nel Consiglio di Amministrazione tre membri, tra cui il Presidente”.È compito del CIRA attuare il PROgramma nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRORA), provvedimento governativo elaborato in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca, con il Documento di Visione Strategica e con le esigenze espresse dal mondo dell’Industria e della Ricerca.Attualmente presidente del CIRA è l’ing. Giuseppe Morsillo, nominato nel giugno 2019; il mandato dura 3 anni.Alla procedura appena avviata – si legge nell’avviso – possono partecipare solo cittadini italiani, in possesso di “elevata qualificazione tecnica, scientifica, gestionale o amministrativa nei settori delle tematiche aerospaziali e/o della gestione di programmi complessi, maturata, sia in ambito nazionale sia all’estero, in pubblica amministrazione e/o agenzie governative, in industrie operanti in ambiti merceologici coerenti con le attività oggetto della presente procedura, e in istituzioni di ricerca e/o università, pubbliche e/o private, sia nazionali sia estere”.Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di ASI, i dipendenti del CIRA “e i dipendenti dei soci in CIRA diversi da Soci quali Agenzie e Enti Pubblici controllati e vigilati da Amministrazioni statali”, i membri in carica del Cda dell’ASI.Le candidature dovranno pervenire entro il prossimo 3 aprile.