Sabato 26 febbraio 2022 - 12:22

Per la prima volta gli Eurofighter del Kuwait alla Giornata Nazionale

I velivoli prodotti da Leonardo alla Festa della Liberazione kuwaitiana

Kuwait city, 26 feb. (askanews) – Per la prima volta, venerdì 25 febbraio 2022, i nuovi velivoli Eurofighter Typhoon delle Forze aeree kuwaitiane (Kaf) hanno sorvolato la capitale del Kuwait, in occasione della Giornata Nazionale 2022.Il Paese mediorientale celebra ogni anno, il 25 e 26 febbraio, la festa nazionale che commemora la liberazione del Kuwait, nel 1991, dopo l’occupazione irachena di 7 mesi che portò alla prima Guerra del golfo e alla famosa operazione “Desert Storm”.La parata del 2022 è stata l’occasione per mostrare ai cittadini i nuovi aerei, costruiti in Italia dalla Leonardo e consegnati alla KAF nel dicembre del 2021.L’Italia ha una parte importante anche nella formazione dei piloti militari kuwaitiani che inizia alla scuola di volo dell’Aeronautica Militare presso il 61esimo Stormo di Galatina (Le), su velivoli T-339 e T-346 e viene completata al 20esimo gruppo del 4º Stormo AM di Grosseto, con la transizione operativa proprio sul velivolo Eurofighter.