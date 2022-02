Venerdì 11 febbraio 2022 - 16:07

Vega: il piccolo razzo ESA, nato in Italia, festeggia i dieci anni

Con il conto alla rovescia verso un erede più potente

Roma, 11 feb. (askanews) – Dieci anni fa, l’ESA, come ricorda la stessa agenzia spaziale europea, ha aperto le porte a una nuova era di accesso indipendente allo spazio con il volo inaugurale del suo piccolo lanciatore Vega. Con i suoi voli dallo spazioporto europeo nella Guyana francese, Vega si è fatto apprezzare per la propria precisione e versatilità, in attesa di una versione più potente: Vega-C.Il 13 Febbraio 2012 infatti per la prima volta il lanciatore VEGA ha attraversato i cieli della Guyana Francese per fare il suo debutto nello spazio ed in questo decennio, lancio dopo lancio, ha conquistato il palcoscenico Europeo e mondiale dell’accesso allo spazio.Il progetto del lanciatore Vega (Vettore Europe di Generazione Avanzata), progettato e realizzato per garantire l’accesso allo spazio di satelliti di medie e piccole dimensioni nelle orbite basse, è nato in Italia attraverso l’azione dell’Agenzia Spaziale Italiana, che lo evidenzia sul suo sito, ed in seguito è stato fatto proprio all’interno dei programmi dall’Agenzia Spaziale Europea, ai quali l’Italia ha mantenuto il ruolo di leadership della propria industria nazionale, attraverso AVIO ed ELV, con circa il 60% dei finanziamenti complessivi del programma.Nel corso della sua prima missione, VV01, VEGA ha messo in orbita il satellite Lares I destinato a verificare aspetti della teoria della relatività generale. In questi anni il piccolo lanciatore VEGA ha portato a compimento importanti traguardi dimostrando la sua affidabilità e la sua unicità in termini di flessibilità di utilizzo e versatilità operativa. In particolare, già nei primi cinque voli di qualifica il vettore ha compiuto missioni molto sfidanti ed eterogenee in termini di tipologie di profili di missione, numero e categorie di payloads immessi in orbita.Dopo il primo volo, con il quale VEGA ha messo in orbita il satellite LARES con una missione tutta italiana per lanciatore e payload, il programma VEGA aveva previsto altri cinque lanci come parte del programma VERTA (VEga Research and Technology Accompaniment), volto a supportare la prima fase di ingresso in operazione del lanciatore nel mercato Europeo, attraverso serie di missioni istituzionali e commerciali con un ampio range di applicazioni e di dimostrazione di flessibiltà di operazione. VEGA ha infatti concluso le 5 missioni aggiuntive (da VV02 a VV06) con successo, immettendo in orbita: il satellite dell’ESA Proba-V (osservazione della Terra) insieme al primo satellite estone, l’ESTCube-1, e un satellite vietnamita, il VNREDSAT (VV02); a seguire Kazeosat-1, satellite iperspettrale (VV03); la missione sub-orbitale dell’Intermediate Experimental Vehicle – IXV, precursore di Space Rider (VV04); il primo satellite Sentinella della Terra (Sentinel 2A) del programma Copernicus (VV05); e concludendo il programma VERTA nel 2015 con il lancio (VV06) del dimostratore LISA Pathfinder (studio delle onde gravitazionali), in grado di raggiungere il punto lagrangiano L1.L’anno successivo è cominciata la fase commerciale del VEGA e, da allora, con una serie di successi, ha consentito a diversi paesi del mondo di avere il loro posto nello spazio e i relativi servizi ed applicazioni abilitati con una capacità dimostrata di flessibilità operativa e di precisione di immissione in orbita sorprendente: il satellite peruviano PeruSAT-1 e i satelliti di Google Terrabella; il satellite turco per l’osservazione della terra Gokturk-1; il Sentinel 2B nell’ambito del programma Europeo Copernicus; il satellite OPTSAT-3000 per conto del Ministero della difesa italiano ed il satellite franco-israeliano VENµS; i satelliti Mohammed VI-A e VI-B, per conto del Marocco; il satellite meteorologico ESA ADM-Aeolus; il satellite norvegese Norsat 3; il satellite italiano dell’ASI PRISMA; i satelliti francesi Pléiades Neo 3, Neo 4 e CERES, questi insieme a decine di “piccoli “satelliti sono stati i “passeggeri” che in questi anni VEGA ha portato con successo a destinazione, nel corso delle sue venti missioni che hanno volato fino ad oggi.Fra gli altri voli più recenti, spicca per complessità la missione VV16 “proof of concept” del SSMS – Small Spacecraft Mission Service, in cui VEGA è stato in grado di ampliare la sua capacità e flessibilità di rilascio orbitale, immettendo in due orbite diverse ben 53 satelliti di classe dalla piccola, fino ai cubesat. Negli ultimi mesi del 2021, inoltre, il lanciatore ha dimostrato di esser in grado di effettuate 3 lanci (VV18, VV19 e VV20) in soli 9 mesi, dimostrando un’eccezionale capacità di ripresa operativa.Dopo venti voli, in circa dieci anni, il programma VEGA è stato ampliato con le sue evoluzioni VEGA-C, che avranno maggiori capacità di carico e performance. In particolare, il primo volo di VEGA-C, previsto a maggio prossimo consoliderà ulteriormente la posizione di primo piano dell’Italia nel panorama europeo e mondiale nel settore dell’accesso allo spazio. La fiducia ed il posizionamento strategico nel mercato dei satelliti di classe medio-piccola della famiglia Vega è stato infatti rafforzato dalla firma dei contratti per le missioni Platino di ASI e delle missioni Flex, Altius e Microcarb del CNES, proprio ad inizio del 2022.Inoltre, il programma VEGA sta già proiettando lo sguardo ad un futuro più sostenibile con la versione VEGA-E, che getterà le basi e introdurrà la “green propulsion”, come elemento distintivo, mediante il suo upper stage criogenico ad ossigeno liquido e metano, che ne rafforzeranno in prospettiva di medio periodo il posizionamento competitivo nel mercato di riferimento, garantendo minori costi di lancio ed incrementate performance e flessibilità di lancio.Entrando maggiormente nelle specifiche tecniche, segnala l’Esa come il tratto distintivo di Vega è la sua capacità di portare satelliti di medie dimensioni nelle orbite polari terrestre basse, ideali per le missioni scientifiche e di osservazione della Terra, circa 1.430 kg a 700 km. Ma il veicolo ha anche trasportato una missione scientifica dell’ESA nello spazio profondo: la missione di dimostrazione e rilevazione delle onde gravitazionali, LISA Pathfinder.Ha inoltre seguito la rotta di volo equatoriale necessaria per il carico utile di un ‘corpo portante’ sperimentale che ha posto le basi per un servizio di trasporto spaziale europeo, dalla rampa di lancio alla pista di decollo, con il veicolo senza equipaggio Space Rider dell’ESA.Vega ha anche sfruttato in modo molto efficace il ‘ride sharing’ per mettere in orbita a costi contenuti diversi satelliti in un unico volo. Questo veicolo di lancio ha preparato il terreno per il primo volo imminente di una versione più grande e capace, Vega-C, che offre un carico utile superiore e maggiore flessibilità con gli stessi costi. E, con i propri partner industriali, l’ESA sta sviluppando un’ulteriore evoluzione, Vega-E, che ridurrà i costi del programma aumentando al contempo le prestazioni.Vega combina tre stadi a propellente solido, con un quarto, uno stadio a propellente liquido. I motori a propellente solido non possono essere rallentati, arrestati o riavviati, dopo l’accensione bruciano alla massima potenza tutto il propellente fino al suo esaurimento. Tuttavia, forniscono un’eccezionale spinta per il decollo senza i serbatoi, le pompe di carburante e l’infrastruttura di gestione del carburante necessari per i propellenti liquidi. Questi motori economici possono essere prodotti e alimentati con il carburante prima di essere immagazzinati in sicurezza fino al lancio.Il quarto stadio a propellente liquido fornisce un controllo preciso della posizione grazie alle sue capacità di arresto, avvio e decelerazione: in questo modo, Vega può portare uno o più carichi utili in diverse orbite nell’ambito di un unico lancio. Questa flessibilità è stata dimostrata nel volo VV16 a settembre 2020, quando Vega ha trasportato per la prima volta il proprio distributore SSMS (Small Spacecraft Mission Service) per satelliti leggeri. La missione cargo ha messo in orbita sette microsatelliti e 46 cubesat.Anche se i membri del team Vega dedicheranno nella ricorrenza sicuramente qualche istante a riflettere su un decennio memorabile, la loro attenzione è rivolta al futuro e al volo inaugurale di Vega-C. Come Vega, Vega-C è costituito da tre stadi a propellente solido e un quarto a propellente liquido. Ma Vega-C si caratterizza per due miglioramenti importanti. Uno è una maggiore capacità di 800 kg del carico utile, un incremento di più di un terzo, fino ad arrivare a circa 2,2 tonnellate, ma con un costo di lancio analogo.Vega-C presenta un nuovo primo stadio più potente, P120C, basato sul P80 di Vega. Sopra di esso si trova un nuovo secondo stadio, Zefiro-40, e lo stesso terzo stadio Zefiro-9 utilizzato su Vega. Il nuovo quarto stadio AVUM+ può rimanere operativo nello spazio più a lungo di quello di Vega, AVUM, per missioni prolungate.Con i suoi stadi principali e una carenatura più grande, Vega-C è alto 34,8 metri, quasi 5 metri più di Vega. Altrettanto importante è un’altra innovazione di Vega-C. Il suo primo stadio P120C avrà anche un’altra funzione, dato che due o quattro di essi saranno utilizzati come booster laterali per Ariane 6. Coordinando la realizzazione di Vega-C e Ariane 6, l’ESA e i suoi partner stanno mettendo in pratica una strategia di sviluppo agile e continuo. Ad esempio, Vega-E, in arrivo fra soli tre anni, nel 2025, è in fase di preparazione per l’aggiunta di un ulteriore 20% di capacità del carico utile, riducendo al contempo i costi.Per Daniel Neuenschwander, Direttore del Trasporto Spaziale dell’ESA, ‘Gli importanti programmi di sviluppo continuo relativi ad Ariane 6 e Vega-C consentiranno all’Europa di mantenere il proprio accesso indipendente allo spazio, una priorità strategica in un mondo in cui tecnologia, business e politica si muovono molto velocemente. Dobbiamo continuare a evolverci per garantire che l’Europa sia pronta per il futuro’.