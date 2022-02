Venerdì 11 febbraio 2022 - 16:15

Il lanciatore Vega festeggia 10 anni, gli auguri di Arianespace

Le dichiarazioni dell'AD Stéphane Israël e del senior VP Marino Fragnito

CONDIVIDI SU:





















Roma, 11 feb. (askanews) – Il 13 febbraio festeggia dieci anni di attività il lanciatore Vega e Stéphane Israël, Amministratore delegato di Arianespace SA, afferma: “10 anni, 20 missioni, 18 successi. Arianespace è orgogliosa del suo contributo a Vega fin dall’inizio: la sua forza commerciale, che ha permesso al lanciatore di affermarsi sul mercato dell’osservazione della Terra al di là delle missioni europee per le quali gioca un ruolo decisivo; la qualità e la solidità dei suoi processi di preparazione al volo, che hanno giocato un ruolo chiave nel successo dei lanci e nella comprensione e nel superamento dei due fallimenti; l’ingegneria di missione, che ci ha permesso di progettare lanci condivisi di diverse decine di satelliti, come l’SSMS. Fin dall’inizio, abbiamo scommesso che il funzionamento di Vega sarebbe stato completamente complementare a quello di Ariane e che il nostro nuovo lanciatore avrebbe beneficiato di tutto ciò che avevamo imparato in tre decenni. Ci siamo riusciti. Questa è la storia che continueremo a partire da quest’anno con Vega C e Ariane 6. Svolgendo appieno il suo ruolo, Arianespace ha anche consolidato la coerenza della comunità europea dei lanciatori, che è più che mai necessaria per garantire l’autonomia a lungo termine dell’Europa nell’accesso allo spazio e per rispondere adeguatamente alla crescente concorrenza.”Per Marino Fragnito, Senior Vice President, Vega Business Unit di Arianespace SA, “Dieci anni fa dalla Guyana francese avvenne il primo lift-off di un lanciatore Vega, una nuova classe di lanciatore dedicata al mercato emergente dei piccoli satelliti. Vega è stato guidato dall’ambizione industriale italiana di sviluppare un lanciatore completo basato sull’esperienza acquisita in 30 anni di cooperazione franco-italiana sui booster solidi per i programmi Ariane. All’epoca avevamo molti dubbi su come si sarebbe evoluto il business dello spazio e se le applicazioni dei piccoli satelliti sarebbero state davvero così popolari; a quel tempo infatti il business dei satelliti commerciali era quasi interamente dedicato alle applicazioni di telecomunicazione dalle orbite geostazionarie. Oggi, dopo 20 lanci di Vega e con la versione aggiornata di Vega C in arrivo tra pochi mesi, possiamo chiaramente affermare che Vega ha intercettato un mercato dei piccoli satelliti in piena espansione e si è affermato come il cavallo di battaglia dei programmi istituzionali e commerciali europei nel campo dell’osservazione della Terra dall’orbita terrestre bassa.”