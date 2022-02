Lunedì 7 febbraio 2022 - 11:04

IAU, un centro per mitigare l’impatto dei satelliti sull’astronomia

A ospitarlo SKAO e NOIRLab, alla guida astrofisico Piero Benvenuti

Roma, 7 feb. (askanews) – Le costellazioni di satelliti in orbita nello spazio creano non pochi disturbi al lavoro degli astronomi, interferendo con le loro osservazioni. La comunità astronomica mondiale è preoccupata dall’aumento costante del numero di satelliti in orbita bassa ed è impegnata a cercare, anche in collaborazione con l’industria, soluzioni per mitigarne gli effetti. In questo contesto si inserisce la volontà dell’International Astronomical Union (IAU) di creare un centro per la protezione del cielo dalle interferenze satellitari che sarà co-ospitato dall’Osservatorio SKA (SKAO) e da NOIRLab (National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory della National Scientific Foundation, NSF) con cui l’IAU ha firmato nei giorni scorsi un memorandum d’intesa.Il centro – che sarà guidato da Piero Benvenuti, professore emerito di Astrofisica dell’Università di Padova, già segretario generale dell’IAU – coordinerà gli sforzi internazionali e lavorerà in tutte le giurisdizioni per mitigare l’impatto negativo che le costellazioni di satelliti hanno sia sulle osservazioni ottiche e radioastronomiche da terra, sia sul godimento del cielo notturno da parte dell’umanità. SKAO si concentrerà sulle interferenze radio mentre NOIRLab sulle interferenze ottiche e infrarosse.“Siamo orgogliosi di unire le forze con il NOIRLab e lavorare con astronomi professionisti, l’industria, legislatori e l’intera comunità per conto della IAU”, ha affermato il Direttore Generale di SKAO, Philip Diamond. “Il cielo è una risorsa limitata che appartiene a tutti. In quanto organizzazione intergovernativa per la radioastronomia, SKAO ha la possibilità di ricoprire un ruolo importante nell’affrontare l’impatto sulla tecnologia. Da quando il lancio dei satelliti ha subito un’accelerazione, abbiamo lavorato con l’industria e la comunità astronomica per rispondere alle preoccupazioni e questo centro rappresenta una naturale prosecuzione del nostro lavoro”.Sebbene l’interferenza satellitare non sia un problema nuovo per le osservazioni da terra, – si legge sul sito dello Square Kilometre Array, che sarà la più grande rete di radiotelescopi al mondo posizionati in Australia e in Sudafrica – il lancio in orbita terrestre bassa di un gran numero di satelliti volti a fornire servizi a banda larga aumenta esponenzialmente la problematica. Poiché tali costellazioni di satelliti impediscono le osservazioni in tutto il mondo, è necessario trovare soluzioni a livello internazionale.Il centro si baserà sul lavoro svolto dalle due istituzioni ospitanti e più in generale dalla comunità astronomica, riconoscendo gli interessi dei diversi osservatori in base alla banda di osservazione, alle normative vigenti e all’impatto previsto. Quantificando il potenziale effetto sui suoi radiotelescopi in uno studio preliminare SKAO ha già identificato possibili azioni di mitigazione volte a ridurre la perdita di sensibilità che influenzerebbe alcune delle sue osservazioni.Il Centro – che si baserà su due siti, la sede di NOIRLab a Tucson, in Arizona (USA), e la sede di SKAO a Jodrell Bank (UK)- lavorerà in diverse aree chiave, tra cui: agevolazione delle osservazioni calibrate di costellazioni satellitari; mantenimento dei rapporti e coinvolgimento dell’industria nella discussione; suggerimenti tecnici per la progettazione di veicoli spaziali e il funzionamento delle costellazioni in un’ottica di riduzione dell’effetto; promozione della ricerca accademica sulle tecniche di mitigazione degli strumenti; interfaccia con agenzie spaziali e network di telescopi per ottenere i parametri orbitali dei satelliti utilizzati nelle comunicazioni commerciali in orbita terrestre bassa; supporto allo sviluppo di nuovi strumenti software per mitigare l’effetto delle costellazioni satellitari.La proposta congiunta ha ricevuto oltre 75 lettere di sostegno dalla comunità astronomica, comprese istituzioni e astronomi influenti, che elogiano la “competenza leader a livello mondiale in radioastronomia e astronomia ottica” di SKAO e NOIRLab, nonché la loro “comprovata esperienza nella rigorosa analisi dell’effetto delle costellazioni satellitari sulle osservazioni astronomiche da terra e dallo spazio”.Il centro sarà guidato dall’astrofisico Piero Benvenuti mentre i ruoli di co-direttori saranno ricoperti da Connie Walker (NOIRLab) e Federico Di Vruno (SKAO).