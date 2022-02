Mercoledì 2 febbraio 2022 - 12:32

ERC Grants: pubblicate le date provvisorie delle call 2023

Potrebbero variare, Work Programme deve essere ancora approvato

CONDIVIDI SU:





















Roma, 2 feb. (askanews) – L’European Research Council ha reso note le date indicative delle call relative a Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, Synergy Grant e Proof of Concept per l’anno 2023.Si tratta di date indicative – avverte l’ERC – che potrebbero quindi subire variazioni perché il Programma di lavoro del prossimo anno non è ancora stato approvato, ma che comunque ha ritenuto di rendere pubbliche per aiutare i ricercatori interessati a pianificare il loro lavoro.Per gli Starting Grant la call si aprirà il 12 luglio prossimo e si chiuderà il 25 ottobre 2022; per i Consolidator Grant apertura il 28 settembre prossimo e chiusura il 2 febbraio 2023; per gli Advanced Grant la call si aprirà l’8 dicembre prossimo e si chiuderà il 23 maggio 2023; per i Synergy Grant apertura il 13 luglio 2022 e deadline l’8 novembre 2022; infine per Proof of Concept, l’apertura il 20 ottobre prossimo e date limite il 24 gennaio, il 20 aprile e il 14 settembre 2023.