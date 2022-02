Martedì 1 febbraio 2022 - 15:10

Space 11 Corp e Nanoracks: intesa per produrre film nello spazio

Siglata partnership per una stazione spaziale dedicata

CONDIVIDI SU:





















Milano, 1 feb. (askanews) – Space 11 Corp, società attiva nel settore di produzioni entertainment nello spazio come film, TV, sport ed eventi speciali, fondata dal produttore cinematografico Andrea Iervolino e gestita dal suo vicepresidente e capo delle operazioni John Lewis, ha siglato una partnership con Nanoracks, una società di Voyager Space, e il più grande utente commerciale della Stazione Spaziale Internazionale.Attraverso questa partnership, Space 11 prevede di costruire e lanciare una stazione spaziale specializzata nel volo libero che funga da piattaforma spaziale dedicata a progetti cinematografici e televisivi: una realtà unica nel suo genere, simile a un palcoscenico live. Questa stazione specializzata è chiamata S11S. La S11S sarà anche dotata di compartimenti multipli da utilizzare come alloggi e stanze da letto.Space 11 ha, dunque, stipulato un contratto con Nanoracks per supervisionare la costruzione del modulo S11S, finanziato dalla società americana Space 11 Corp, che ha le sue radici in Italia. ILBE – Iervolino and Lady Bacardi Entertainment, la società di produzione cinematografica e televisiva globale fondata da Andrea Iervolino e quotata alla Borsa Italiana (IE.MI) ha formalizzato una partnership per sostenere Space 11. S11S dovrebbe essere attiva e operativa entro la fine del 2027.“Esplorare le opportunità che lo spazio ci offre è stato piuttosto illuminante”, ha dichiarato Andrea Iervolino, fondatore di Space 11. “Abbiamo scelto Nanoracks poiché ha un approccio concreto nonché un’esperienza senza pari nel prendere idee uniche e svilupparle in programmi spaziali reali. Il nostro approccio graduale ci permetterà di esplorare le emozionanti opportunità che lo spazio ci offre oggi e, allo stesso tempo, lavoriamo sulla nostra visione a lungo termine con l’obiettivo di ospitare eventi di entertainment sulla piattaforma di una stazione spaziale creata su misura per i nostri spettatori”.“Ho sempre pensato fuori dagli schemi, e sono entusiasta di intraprendere questi primi passi per portare l’intrattenimento sportivo nello spazio”, dichiara John Lewis. “Stiamo cercando di sviluppare un nuovo mercato di servizi di entertainment e media ambientati nello spazio che sfiderà la nostra produzione in modo creativo, fisico, logistico e tecnico. I nostri spettatori si aspettano il meglio e noi non vediamo l’ora di produrre concepts mai sognati prima. Sono lieto di esplorare queste opportunità insieme a Space 11 e Nanoracks”.