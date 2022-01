Lunedì 31 gennaio 2022 - 11:54

SIMEST e DAC firmano accordo per favorire l’internazionalizzazione

Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania raggruppa 188 realtà

Roma, 31 gen. (askanews) – SIMEST, società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo, e il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania (DAC) – consorzio che raggruppa 188 tra Grandi Imprese, Centri di Ricerca e PMI campane operative nel settore aerospaziale – hanno sottoscritto un accordo volto a sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese associate al DAC.La partnership, firmata da Mauro Alfonso, Amministratore Delegato di SIMEST, e da Luigi Carrino, Presidente del DAC, ha infatti l’obiettivo di potenziare la gamma di servizi messi a disposizione delle aziende al fine di fornire loro un efficace supporto operativo per la crescita sui mercati esteri. A tal fine, SIMEST e DAC s’impegnano a individuare iniziative e progetti che possano essere supportati dagli strumenti finanziari di Simest e a offrire, a tutte le realtà associate DAC assistenza qualificata e tempestiva nei programmi di crescita all’estero.Le imprese del distretto potranno quindi accedere alle tre linee di prodotto che SIMEST offre per lo sviluppo internazionale: finanziamenti per l’internazionalizzazione; supporto del credito alle esportazioni; partecipazione al capitale delle imprese. Nel corso dell’anno, saranno quindi organizzati eventi, appuntamenti e incontri ad hoc per illustrare tutte le opportunità di sviluppo internazionale e gli strumenti più efficaci per ogni singola tipologia di investimento.