Giovedì 27 gennaio 2022 - 18:02

Scoperto un raro corpo celeste che ruota tre volte l’ora

È nella via Lattea a 4mila anni luce dalla Terra

CONDIVIDI SU:





















Perth, 27 gen. (askanews) – Un raro, anzi, per ora, unico corpo celeste è stato scoperto nella nostra galassia, la Via Lattea, a una distanza di circa 4mila anni luce dalla Terra; si tratta di uno strano “oggetto pulsante”, con un fortissimo campo magnetico che emette un’intensa radiazione, ruotando su se stesso tre volte l’ora, con un periodo precisissimo di 18 minuti e 18 secondi per ciascuna rotazione.È diverso dalle altre pulsar, stelle di neutroni particolarmente piccole e dense che, però, ruotano molto più rapidamente; insomma, è qualcosa di mai visto prima.La scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, è stata effettuata da una squadra di astrofisici australiani dell’International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) di Perth mentre monitorava le onde radio presenti nella Via Lattea. In particolare, è stato uno studente, al lavoro sulla sua tesi di laurea, a osservare per primo il corpo celeste.Gli scienziati s’interrogano circa la natura di questo singolare inquilino galattico; tra le ipotesi un diverso tipo di stella di neutroni o una cosiddetta nana bianca, una stella morente che è “collassata” su se stessa e pian piano si sta spegnendo e raffreddando.Studi e indagini continuano ma, almeno per il momento, l’anomala sorgente cosmica resta avvolta nel più assoluto e affascinante mistero.