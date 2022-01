Giovedì 27 gennaio 2022 - 19:37

Saccoccia (Asi): lancio di questa notte da piattaforma storica

Alle 00.11 lancio del 2° satellite COSMO-SkyMed II generation

Cape Canaveral, 27 gen. (askanews) – “La base di lancio dalla quale partirà il nostro satellite, il secondo satellite di seconda generazione di COSMO-SkyMed è una base di lancio storica: il Pad numero 40 che veniva utilizzato, negli anni ’60 e ’70, qui a Cape Canaveral, per lanciare i razzi Titan e stasera verrà utilizzato per lanciare il nostro satellite”.Così il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, parlando dalla base Nasa di Cape Canaveral, in Florida (Usa) da dove, alle 00.11 del 28 gennaio 2022 (ora italiana) partirà il razzo Falcon 9 di Space X con a bordo il secondo satellite italiano della costellazione COSMO-SkyMed di seconda generazione.