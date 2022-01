Martedì 11 gennaio 2022 - 18:29

Intesa Esa-Arianespace per lancio missioni FLEX e ALTIUS su VegaC

La partenza da Kourou è prevista nella metà del 2025

Milano, 11 gen. (askanews) – Arianespace e l’Agenzia spaziale europea (Esa) hanno firmato un contratto per garantire il lancio Delle missioni FLEX e ALTIUS con il lanciatore italiano VegaC, dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, a metà del 2025.FLEX (Fluorescence Explorer) è l’ottavo Earth Explorer (a seguito dei più recenti programmi EarthCare & Biomass Earth Explorers), per quantificare l’attività fotosintetica e lo stress delle piante con la mappatura della fluorescenza della vegetazione. FLEX lavora in tandem con i satelliti SENTINEL 3 (quindi con gli stessi requisiti del piano orbitale). Questo satellite è prodotto da Thales Alenia Space in qualità di prime contractor, con lo strumento fornito da Leonardo.ALTIUS (Atmospheric Limb Tracker for Investigation of the Upcoming Stratosphere) è un programma di osservazione della Terra dallo Spazio per misurare i gas atmosferici: ozono e altri ed è sviluppato dal produttore belga QinetiQ Space S.A. Entrambe le missioni sono progettate per volare in orbita bassa terrestre (sincrona al Sole).Partiranno entrambi con il lanciatore Vega C (resta da definire se sullo stesso volo o con due lanci diversi). Sfruttando le restanti postazioni disponibili in quelle missioni, potranno essere imbarcati anche ulteriori piccoli satelliti minori.Poiché questi due satelliti mirano a monitorare il cambiamento climatico e aiutare il progresso scientifico sulla Terra, queste missioni istituzionali pongono l’Europa in una posizione di prima linea nell’azione ambientale.