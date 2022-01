Venerdì 7 gennaio 2022 - 13:11

Mattarella ha consegnato il Tricolore a Samantha Cristoforetti

Lo porterà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

Roma, 7 gen. (askanews) – In occasione della giornata Nazionale della Bandiera, il 7 gennaio, Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il Tricolore all’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Samantha Cristoforetti che lo porterà con sé a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) durante la sua prossima missione prevista in primavera.Alla cerimonia erano presenti il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Giorgio Saccoccia e Il Capo Gabinetto del DG dell’ESA Elena Grifoni Winters.Dopo la precedente missione FUTURA del 2014 su opportunità di volo ASI, l’astronauta dell’ESA tornerà per la seconda volta a bordo della ISS assumendone il comando. Samantha Cristoforetti sarà la prima astronauta europea ad assumere il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale.