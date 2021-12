Giovedì 16 dicembre 2021 - 12:04

Giornata Spazio, Saccoccia (ASI): settore sempre più importante

A evento per Giornata nazionale le tappe salienti per l'Italia

Roma, 16 dic. (askanews) – Lo Spazio influenza con servizi e applicazioni la nostra via quotidiana in molti ambiti, “c’è l’Osservazione della Terra con satelliti come Prisma o Cosmo-SkyMed” e ormai dallo spazio “si riesce a realizzare connettività, servizi che un tempo erano solo trasmissioni tv ma che ora con i satelliti si arricchiscono del collegamento internet”. Un settore “sempre più importante e affascinante”. A sottolinearlo il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia durante l’evento organizzato dall’Asi nella sua sede di Roma per celebrare la prima Giornata nazionale dello Spazio, a cui hanno partecipato anche il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, delegato alle politiche spaziali e aerospaziali e la ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa.Durante l’evento attraverso le testimonianze e i contributi dei presenti – tra cui anche l’astronauta Esa Roberto Vittori, il primo presidente dell’ASI Luciano Guerriero, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio – e una serie di video è stata ripercorsa la storia dello spazio italiano. Dal lancio del primo satellite italiano il San Marco 1, il 15 dicembre 1964 (data a cui ci si è ispirati per la Giornata nazionale dello Spazio) fino all’ultima importante missione IXPE lanciata il 9 dicembre, frutto della collaborazione tra ASI e NASA.Quasi 60 anni durante i quali l’Italia è cresciuta nel settore conquistando un ruolo di primo piano sia sul piano dei conributi scientifici che su quello dell’industria, Leonardo in primis, coinvolta nei maggiori programmi internazionali. Così è stato ricordato ad esempio il contributo decisivo dell’Italia alla costruzione della Stazione spaziale internazionale che ha più volte ospitato astronauti italiani del corpo astronauti Esa e che il prossimo anno – ha ricordato Saccoccia – vedrà tornare a bordo Samantha Cristoforetti che durante la sua missione ricoprirà anche il ruolo di comandante.