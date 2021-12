Giovedì 16 dicembre 2021 - 02:52

Giornata Nazionale dello Spazio, i T-TALK di Telespazio

Online alle 21 "Spazio al Futuro: i 60 anni di Telespazio"

Milano, 16 dic. (askanews) – Puntata speciale del T-TALK di Telespazio in occasione della prima Giornata Nazionale dello Spazio, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; sarà trasmesso online il quarto appuntamento con i T-TALK di Telespazio, l’iniziativa ideata per promuovere i temi dell’innovazione tecnologica e dello Spazio.Giovedì 16 dicembre alle 21, infatti, sarà trasmessa “Spazio al Futuro: i 60 anni di Telespazio”, una puntata speciale del T-Talk che ripercorrerà le principali tappe della storia dell’azienda e del settore spaziale mondiale.Telespazio nacque nel 1961 a Roma, ma è dai primi mesi dell’anno successivo che dalla Piana del Fucino, in Abruzzo, una decina di tecnici e ingegneri iniziarono i primi test nel campo delle trasmissioni via satellite tra Europa e Stati Uniti. La puntata ripercorrerà questa lunga ed emozionante avventura che prosegue oggi con nuove sfide che modificheranno la nostra vita nei decenni a venire.Partecipano al T-Talk Luigi Pasquali, Amministratore Delegato di Telespazio, Giovanni Caprara, giornalista e docente universitario specializzato in storia dello Spazio, e Mauro Canali, storico, consulente di RaiStoria e già Professore di storia contemporanea presso l’Università di Camerino. “Spazio al Futuro: i 60 anni di Telespazio” sarà co-condotto dalla giornalista scientifica Letizia Davoli e dal giornalista Emilio Cozzi, autore tra l’altro del libro “Space to the future”, dedicato proprio al 60° anniversario di Telespazio. Il T-TALK “Spazio al Futuro: i 60 anni di Telespazio” sarà trasmesso in diretta sui canali digitali dell’azienda (Twitter, Linkedin, YouTube) e sul sito web dell’azienda a partire dalle ore 21.I T-TALK rientrano nelle iniziative ideate da Telespazio per celebrare i suoi 60 anni di attività. La società nacque infatti nel 1961, appena 4 anni dopo il lancio dello Sputnik e pochi mesi dopo il volo orbitale di Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio. Oggi Telespazio è una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) e uno dei principali operatori nel settore dei servizi spaziali. La società guarda al futuro con lo stesso spirito pionieristico degli esordi, pronta ad affrontare le prossime sfide dell’avventura spaziale.