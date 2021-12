Mercoledì 15 dicembre 2021 - 21:25

Ancora un rinvio per il lancio del James Webb Space Telescope

L'erede di Hubble non partirà prima del 24 dicembre 2021

CONDIVIDI SU:





















Kourou, 15 dic. (askanews) – Non c’è pace per il James Webb Space Telescope il cui lancio è stato ancora una volta rimandato; la nuova finestra, ha fatto sapere la Nasa, si aprirà non prima del 24 dicembre 2021, vigilia di Natale.Il team di tecnici e scienziati che si occupa dell’erede di Hubble sta lavorando a un problema di comunicazione tra il telescopio orbitante e il sistema di lancio, riscontrato durante la fase di integrazione del payload con il razzo Ariane 5 di Arianespace allo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese. L’anomalia, una grave caduta di dati, potrebbe essere stata generata da un problema ai cavi di connessione, in ogni causa la causa è sotto indagine e la conferma della data di lancio verrà data il 17 dicembre.“Al 99% è un problema d’interfaccia di facile risoluzione – ha spiegato Stefano Bianchi, responsabile dei Programmi di volo dell’Esa – c’è una grande quantità di cavi coinvolti. Però bisogna indagare per escludere che non sia un problema legato agli strumenti del satellite che sarebbe gravissimo”.La partenza del JWST sta avendo una vigilia travagliata con una serie di ritardi e rinvii, prima dal 18 al 22 dicembre ora al 24, per motivi di varia natura.Frutto di una collaborazione internazionale da 10 miliardi di euro, guidata dalla NASA con l’Esa (European space agency) e la Csa (Canadian space agency), il telescopio ha l’obiettivo di sondare gli angoli più reconditi dell’universo e risolvere i misteri nel nostro sistema solare, guardando più lontano e con una risoluzione migliore di quanto non sia mai stato fatto fino a oggi.