Martedì 14 dicembre 2021 - 14:03

Spazio, ExoMars: doppio test riuscito per il paracadute

Fondamentale per missione Esa-Roscosmos che sarà lanciata nel 2022

Roma, 14 dic. (askanews) – Il più grande paracadute destinato a volare su Marte ha completato con successo il suo primo test di caduta ad alta quota. Un passaggio fondamentale per garantire la riuscita della missione ExoMars il cui lancio è previsto nel settembre 2022. I test sia del primo che del secondo stadio del paracadute hanno avuto successo quest’anno.Un paio di test di caduta ad alta quota – informa Global Science, il notiziario online dell’Agenzia spaziale italiana – si sono svolti in Oregon il 21 novembre e il 3 dicembre come parte dei test di paracadute in corso per garantire l’ammartaggio del rover della missione ExoMars, Rosalind Franklin e del lander russo Kazachok, sulla superficie di Marte nel giugno 2023. Il paracadute subsonico largo 35 metri – il più grande mai volato su Marte – è stato il fulcro dell’ultima campagna.“Entrambi i paracadute si sono dispiegati e hanno volato magnificamente”, ha affermato Thierry Blancquaert, leader del team del programma ESA Exomars. “Abbiamo massimizzato le lezioni apprese da tutti i test precedenti e con questo doppio successo, a seguito dell’impressionante dispiegamento del primo stadio del paracadute all’inizio di quest’anno, siamo davvero sulla buona strada per il lancio. Abbiamo dimostrato di avere due paracadute in grado di volare su Marte”. Il team continuerà a svolgere test nel 2022 per verificare la robustezza del paracadute, sia per il primo che per il secondo stadio.Il lancio della missione ESA-Roscosmos ExoMars è previsto per settembre 2022. Dopo una crociera interplanetaria di quasi nove mesi, un modulo di discesa contenente il rover e la piattaforma verrà rilasciato nell’atmosfera marziana a una velocità di 21.000 km all’ora. Il rallentamento richiede uno scudo termico, due paracadute principali, ciascuno con il proprio scivolo pilota per l’estrazione, e un sistema di propulsione a razzo retroattivato 30 secondi prima dell’atterraggio. Il paracadute principale del primo stadio, largo 15 m, si apre mentre il modulo di discesa sta ancora viaggiando a velocità supersoniche, e il paracadute principale del secondo stadio, largo 35 m, viene dispiegato a velocità subsoniche.Tutte le attività di qualificazione del sistema di paracadute – ricorda ESA – sono gestite e condotte da un team congiunto che coinvolge il progetto ESA (supportato dalla Direzione della Tecnologia, Ingegneria e Qualità), Thales Alenia Space Italia (contraente principale ExoMars, a Torino), Thales Alenia Space France (capofila del sistema di paracadute, a Cannes), Vorticity nel Regno Unito (progettazione e analisi dei test di paracadute, a Oxford) e Arescosmo in Italia (produzione di paracadute e borse, ad Aprilia). NASA/JPL-Caltech ha fornito consulenza ingegneristica, accesso alla struttura di test di estrazione dinamica e supporto in loco durante questi test. I test di estrazione sono supportati da un contratto di supporto ingegneristico con Airborne Systems, che ha anche fornito i paracadute Mars 2020 della NASA, e da Free Flight Enterprises per la fornitura di strutture di piegatura e imballaggio del paracadute. Airborne Systems fornisce anche servizi di progettazione e produzione di paracadute dal 2021.L’Italia, attraverso l’ASI, è il principale sostenitore della doppia missione EXOMARS che beneficia sia della scienza che dell’industria del nostro Paese. Leonardo, con la Divisione Elettronica, fornisce i sensori di assetto A-STR, i pannelli fotovoltaici per l’alimentazione del veicolo spaziale e del rover, e la speciale trivella con cui, per la prima volta, si scaverà nel sottosuolo di Marte ad una profondità, 2 metri, che potrebbe conservare tracce di vita passata o presente. All’interno della trivella verrà alloggiato lo spettrometro Ma Miss (Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies), sviluppato dalla stessa Divisione con il finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana, per l’analisi dell’evoluzione geologica e biologica del sottosuolo marziano.Leonardo partecipa al programma anche attraverso le joint-venture Thales Alenia Space Italia, prime contractor di ExoMars, e Telespazio responsabile dello sviluppo di alcuni sistemi chiave del segmento di terra della missione.