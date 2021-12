Lunedì 13 dicembre 2021 - 17:19

Entro 2021 Fondazione per trasferimento tecnologico 4 Irccs lombardi

A vantaggio di aziende grandi e piccole delle scienze della vita

CONDIVIDI SU:





















Milano, 13 dic. (askanews) – Quattro Irccs pubblici lombardi firmeranno entro la fine dell’anno un accordo di collaborazione per la nascita di una Fondazione per il trasferimento tecnologico, a vantaggio di aziende di grandi e piccole dimensioni, del settore delle scienze della vita. Lo ha annunciato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che nel pomeriggio, a Palazzo Lombardia, ha partecipato al seminario, organizzato dalla Fondazione ‘The Bridge’, intitolato ‘Irccs pubblici: per una piattaforma di sviluppo della ricerca, dell’assistenza e del tessuto economico lombardo’.Il nuovo soggetto, insieme a Human Technopole attivo nell’ex area di Expo 2015, opererà come una piattaforma altamente qualificata e sarà la prima Fondazione in Italia che interviene in maniera specifica sul tema del trasferimento tecnologico. Fontana si è detto “molto orgoglioso” per la nascita della Fondazione. “Gli Istituti si preparano, dunque – ha evidenziato -, ad affrontare un’importante evoluzione: la ricerca clinica che nasce dal letto del paziente e approda nei laboratori, potrà sortire anche importanti ricadute sul tessuto economico”.“Gli Irccs – ha aggiunto – rappresentano un’eccellenza nelle prestazioni ad alta specialità, nella ricerca clinica e traslazionale, nella terapia e nella riabilitazione. Possono essere considerati a pieno titolo anche uno dei motori di sviluppo economico della Regione, in un comparto e in un momento storico particolarmente favorevoli alla ripresa complessiva del sistema lombardo e nazionale”.“Sappiamo – ha concluso Fontana – che gli Irccs pubblici lombardi hanno avanzato ai Ministeri competenti della Salute e della Ricerca una loro proposta di revisione della legge nazionale che ne disciplina il funzionamento. Il loro punto di vista non può che avvantaggiare l’intero sistema Paese, visto il significativo apporto alla qualità e quantità della ricerca lombarda a livello nazionale. L’insieme dei 18 Irccs lombardi (su un totale di 53 Istituti del Paese) rende – infatti – più del 50% delle prestazioni nazionali. L’auspicio – ha concluso – è che le Istituzioni nazionali sappiano cogliere l’urgenza di una revisione del sistema Irccs, partendo dall’esperienza lombarda”.