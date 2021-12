Venerdì 3 dicembre 2021 - 13:57

Ancora un rinvio per il lancio dei satelliti Galileo 27 e 28

Nuova finestra di lancio il 4 dicembre all'1.23 (ora italiana)

Milano, 3 dic. (askanews) – Il lancio dei satelliti 27 e 28 del sistema di navigazione satellitare europeo “Galileo” è stato ancora una volta rinviato, a causa di un’anomalia, ora risolta, a una stazione a terra di telemetria della traiettoria di volo del lanciatore Soyuz. Inizialmente previsto per il 2 dicembre 2021, il lancio era stato già una volta posticipato a causa del maltempo.La società Arianespace, responsabile del lancio per conto dell’Agenzia spaziale europea (Esa), ha fatto sapere che la nuova finestra di lancio, dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana Francese, è prevista per le 21.23 locali del 3 dicembre 2021 (l’1.23 ora italiana del 4 dicembre 2021).Galileo è il nuovo sistema di navigazione satellitare più preciso al mondo che serve oltre due miliardi di utenti in tutto il pianeta; più affidabile dello statunitense Gps e del Glonass russo, sarà utile soprattutto per compiti di Ricerca e soccorso e Protezione civile.La fase di piena capacità operativa del programma è gestita e finanziata dall’Unione europea. La Commissione europea, l’Esa e l’Euspa (l’Agenzia Ue per i programmi spaziali) hanno firmato un accordo in base al quale l’Esa agisce come capofila per la progettazione e lo sviluppo del sistema per conto della Commissione ed Euspa come gestore dello sfruttamento e delle operazioni di Galileo/Egnos.Anche l’Italia ha un ruolo di primo piano nel programma attraverso l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e tramite il coinvolgimento dell’industria aerospaziale nazionale, in particolare del gruppo Leonardo, con Telespazio, Thales Alenia Space e la Divisione elettronica dell’azienda.