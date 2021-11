Martedì 30 novembre 2021 - 11:16

Spazio, siglato Memorandum of Understanding tra Italia e Norvegia

La firma a Roma nella sede dell'Agenzia spaziale italiana

Roma, 30 nov. (askanews) – Stabilire un quadro di cooperazione nel campo delle attività spaziali, dell’esplorazione e dell’utilizzo dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici. Questo l’obiettivo del Memorandum of Understanding siglato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia Spaziale Norvegese (NOSA), rappresentate rispettivamente dal presidente ASI, Giorgio Saccoccia e dal Direttore generale NOSA, Christian Hauglie-Hanssen.Il Memorandum mira a rafforzare la collaborazione bilaterale attraverso progetti di interesse comune nei settori dell’osservazione della Terra, dell’esplorazione dello spazio, gestione del traffico spaziale, nel campo dei piccoli e micro-satelliti e lanciatori e infine nel settore della formazione.I partecipanti si impegnano a cooperare attraverso lo scambio di informazioni e dati scientifici, la promozione di attività educative e lo sviluppo e la partecipazione a progetti e attività di ricerca congiunti. Tali attività saranno coordinate da un Comitato direttivo congiunto composto dai rappresentanti di entrambe le Agenzie.Alla firma dell’accordo – avvenuta presso la sede dell’ASI alla presenza dell’Ambasciatore della Norvegia in Italia, Johan Christopher Vibe – hanno assistito anche delegazioni industriali di entrambe i Paesi tra le quali si sono tenuti meeting B2B.