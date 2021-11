Lunedì 29 novembre 2021 - 15:03

Dal 30 novembre al 2 dicembre l’Aerospace & Defense meetings

A Torino l'evento dedicato all'Industria aerospaziale

Torino, 29 nov. (askanews) – Sostenibilità, cybersecurity, nuove frontiere dell’ecosistema dell’Aerospazio e sistemi avanzati di mobilità aerea urbana: ruota attorno a questi 4 temi l’ottava edizione di Aerospace & Defense Meetings che, dal 30 novembre al 2 dicembre 2021, porta all’Oval Lingotto di Torino il gotha dell’industria aerospaziale mondiale da 28 Paesi.Unico evento internazionale in Italia dedicato al settore, la biennale torinese dell’aerospazio si conferma una delle più prestigiose piazze europee per il business nel campo dell’aerospazio, con oltre 7mila incontri b2b in agenda. Polo di attrazione per multinazionali, PMI, startup in cerca di collaborazioni, nuovi progetti e partnership internazionali, gli Aerospace & Defense Meetings quest’anno accolgono 1300 partecipanti e 600 imprese da 28 paesi.L’evento è sostenuto da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino ed è organizzato dalla società internazionale specializzata in business convention ABE-BCI Aerospace, in collaborazione con Ceipiemonte e ICE-Agenzia. Industrial supporter della manifestazione è Leonardo, mentre Thales Alenia Space, Avio Aero, Collins Aerospace, Altec e Mecaer Aviation Group sono partner industriali.Il Piemonte è rappresentato da 66 imprese e 6 key player che operano sul territorio. Le PMI piemontesi partecipano gratuitamente all’ottava edizione di Aerospace & Defense Meetings, nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione della Regione Piemonte, PIF – Progetti Integrati di Filiera, finanziati grazie al PON-FESR 2014-2020 e realizzati da Ceipiemonte.“Con questo evento la Regione Piemonte si schiera al fianco delle eccellenze imprenditoriali del territorio. Industrie che competono a livello globale per ribadire che nei comparti aerospaziali e della difesa il Piemonte non ha timori reverenziali nei confronti di nessuno – ha spiegato l’Assessore Regionale all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca – gli Aerospace & Defense Meetings saranno l’occasione per mettere in contatto aziende storiche di questi settori con realtà più piccole ma dalla grande capacità innovativa. Come istituzioni abbiamo il dovere di supportare e favorire eventi di questo tipo per consolidare la vocazione piemontese all’aerospazio, un comparto che per noi sta diventando sinonimo di futuro”.“Il Piemonte si trova davanti a una grande opportunità, un cambio di paradigma del proprio percorso di sviluppo; bisogna dare spazio a concetti importanti – ha aggiunto l’assessore allo Sviluppo delle attività produttive, Andrea Tronzano – che sono la via del futuro come: smart, reti, Accademy, ricambio generazionale, qualificazione dei sistemi, transizione energetica, programmazione e pianificazione. L’Aerospazio è un settore in crescita che contiene tutte queste parole chiave nello sviluppo futuro dell’economia. La Regione Piemonte crede molto in questo settore e presenta, accanto agli A&DM, un evento che mette in contatto le imprese di un settore in grande espansione, il progetto della Città dell’Aerospazio, qui sta la chiave del nostro futuro economico”.“Gli Aerospace & Defense Meetings nel 2019 avevano raggiunto il record di 7.500 appuntamenti b2b realizzati. Quest’anno puntiamo a raggiungere numeri altrettanto solidi, anche grazie alla formula ibrida on line e on site – ha precisato Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino – rinnoviamo così il successo di una formula consolidata che concentra in soli tre giorni conferenze tecniche di alto livello e intensi incontri di business, per la valorizzazione internazionale di un settore che vale in Piemonte quasi 4 miliardi di ricavi”.“Fin dalla prima edizione, Ceipiemonte è co-organizzatore di Aerospace & Defense Meetings, evento altamente qualificato che negli anni si è affermato come business convention di riferimento per tutta la comunità aerospaziale internazionale – ha concluso Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte – ed è anche grazie ad A&DM se il Piemonte oggi sta giocando un ruolo decisivo nei maggiori programmi aeronautici e spaziali e sempre di più viene scelto dalle grandi imprese globali come destinazione di business e investimenti. Il sistema Piemonte è una sinergia vincente tra istituzioni, mondo imprenditoriale, università e tutto il network della ricerca e si conferma essere il cuore pulsante di questo successo. A&DM è il risultato concreto di una strategia congiunta e condivisa con un unico obiettivo: il posizionamento e l’affermazione del Piemonte come hub aerospaziale nello scacchiere internazionale”.