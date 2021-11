Lunedì 22 novembre 2021 - 10:36

Ricerca, ERC: da progetti finanziati importante impatto su scienza

Il 18% ha portato a una svolta, il 63% a un forte progresso

CONDIVIDI SU:





















Roma, 22 nov. (askanews) – Secondo una revisione annuale indipendente, circa l’81% dei progetti finanziati dal Consiglio europeo della ricerca ha portato a una svolta scientifica o a un importante progresso. Questo risultato è in linea con le valutazioni precedenti e mostra l’impatto significativo della ricerca di frontiera finanziata dall’European Research Council.L’ERC sostiene i ricercatori e le loro équipe per spingere le frontiere della conoscenza e per perseguire la ricerca ad alto rischio/alto guadagno. Per valutare l’impatto di questa ricerca, l’ERC – spiega l’organismo europeo – commissiona ogni anno uno studio sui risultati della ricerca di un campione di progetti conclusi. Per questa valutazione, un campione selezionato casualmente di 225 progetti finalizzati è stato analizzato da un gruppo di revisione paritaria composto da scienziati indipendenti di alto livello.Secondo l’ultima valutazione, circa il 18% dei progetti ha fatto compiere passi da gigante alla scienza, mentre circa il 63% ha portato a un importante progresso scientifico (circa l’81% in totale per entrambe le categorie). Questi risultati confermano i risultati degli anni precedenti che hanno mostrato un livello altrettanto elevato di risultati scientifici. Nel frattempo, i panel hanno scoperto che quasi il 18% dei progetti ha fornito solo un contributo scientifico incrementale e quasi l’1% non ha ottenuto alcun impatto apprezzabile.Dallo studio emerge anche che quasi la metà dei progetti ha avuto un impatto su campi diversi dalla scienza (ad es. economia, società, processo decisionale, industria) e si prevede che circa il 70% avrà tali impatti in futuro. Lo studio conferma anche la natura interdisciplinare di molti progetti ERC.Per questa valutazione, un campione selezionato casualmente di 225 progetti finalizzati è stato analizzato da un gruppo di revisione paritaria composto da scienziati indipendenti di alto livello.