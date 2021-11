Lunedì 22 novembre 2021 - 21:17

“ConnAction”, terza tappa per le tecnologie digitali nella medicina

Evento organizzato da Pfizer Healthcare Hub e Healthware Group

Roma, 22 nov. (askanews) – “Ogni giorno abbiamo la conferma della necessità di integrare la medicina tradizionale e quella digitale. Solo così, infatti, potremo offrire alle persone nuove terapie e facilitare un approccio multidisciplinare alla scienza medica. Grazie alla medicina digitale, infatti, stanno nascendo nuovi modi di comunicare non solo tra medico e paziente, ma anche tra medici e questo è un volano fondamentale sia per la ricerca che per la cura”. È da questa considerazione di Paivi Kerkola, AD di Pfizer Italia, che prenderà il via la terza tappa di “ConnAction”, evento virtuale dedicato alla medicina digitale promosso da Pfizer Healthcare Hub e organizzato da Healthware Group, che si terra’ online il 24 novembre e sara’ accessibile gratuitamente dalle ore 17 alle ore 19 registrandosi al seguente link: https://pfizerpro.it/Connaction3. Titolo della giornata“Tecnologie digitali per multidisciplinarietà e networking fra professionisti della salute”, favorire un confronto operativo sulle reali possibilità di collaborazione tra professionisti della salute e le potenzialità offerte dall’innovazione digitale. Interverranno il Dott. Luca Balzarini, Direttore Dipartimento di Diagnostica per Immagini. Responsabile Servizio di Radiologia Diagnostica, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano-Milano, il Prof. Massimo Di Maio, Direttore SCDU Oncologia, Ospedale Mauriziano, Torino, Professore associato Oncologia Medica, Università degli Studi di Torino, il Dott. Christian Gagliardi, Dirigente medico di Cardiologia, Ospedale S. Orsola – Malpighi, Bologna, il Prof. Daniele Giacobbe, Professore associato in malattie infettive, Università degli studi di Genova. Clinica Malattie Infettive, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova, l’Avv. Laura Liguori, Data Privacy, Studio Portolano Cavallo, Roma, il Prof. Matteo Pirro, Direttore della Struttura Complessa Medicina Interna (A.O. Perugia), Professore Associato, Università degli Studi di Perugia, l’Avv. Elisa Stefanini, Life Science, Studio Portolano Cavallo, Roma e il Dott. Marco Tubaro, Responsabile UTIC – UOC Cardiologia Intensiva e Interventistica – P.O. San Filippo Neri – ASL Roma 1. Per le startup nel campo della medicina digitale e della comunicazione medico-scientifica l’Hub della salute, Italia devital.it/hub-della-salute, Komed Health, Svizzera Komed-health.com, Messagenius, Italia Messagenius.com/it e TonicApp, Portogallo Tonicapp.it.