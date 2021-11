Mercoledì 10 novembre 2021 - 13:19

Astronauti Esa e Nasa a Lanzarote per la missione “Pangea”

C'è anche l'astronauta Nasa Kathleen Rubins che andrà sulla Luna

Lanzarote, 10 nov. (askanews) – Lunedì 15 novembre 2021, l’Agenzia spaziale europea (Esa) presenterà alla stampa, dall’isola di Lanzarote, nell’arcipelago delle Canarie in Spagna, i dettagli della nuova missione geologica “Pangea”.Un team di astronauti, ingegneri e geologi europei e americani imparerà, in uno dei territori vulcanici più importanti d’Europa, come esplorare al meglio la Luna e Marte.I partecipanti a questa edizione “Pangea” sono l’astronauta danese dell’Esa, Andreas Mogensen, l’ingegnere dell’ESA, Robin Eccleston e l’astronauta americana della NASA Kathleen Rubins, già selezionata per far parte del gruppo di astronauti che andrà sulla Luna nell’ambito delle missioni Artemis, dove la ricerca sulla geologia lunare sarà cruciale.Non è un caso che per le missioni Pangea venga scelto l’arido e suggestivo territorio di Lanzarote, dove le colate laviche causate delle eruzioni, i tunnel di lava e i coni vulcanici creano un paesaggio che ricorda molto le vaste pianure dei mari lunari e alcune regioni di Marte.Il progetto “Pangea” prende il nome dall’antico supercontinente terrestre e intende preparare gli astronauti proprio alle spedizioni su altri corpi celesti, a partire dalla Luna e da Marte. I partecipanti acquisiscono abilità e conoscenze, sia sul campo sia in classe, per diventare efficienti esploratori planetari.