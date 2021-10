Martedì 19 ottobre 2021 - 18:58

Il numero uno della Nasa, Bill Nelson ringrazia l’Italia

"Partnership significativa, costruiamo insieme la nostra eredità"

Dubai, 19 ott. (askanews) – “Voglio ringraziare l’Italia per una partnership incredibilmente significativa; costruiamo insieme la nostra eredità; continuiamo a far progredire l’esplorazione scientifica a beneficio dell’umanità. Cerchiamo, attraverso il nostro impegno verso principi condivisi, di stringere legami ancora più forti nella cooperazione internazionale nel settore spaziale”.Lo ha detto l’amministratore della Nasa, Bill Nelson nel corso del suo intervento all’evento “The lunar space economy. The first steps towards an interplanetary generation”, organizzato da Leonardo in occasione della Space week, la settimana dedicata allo spazio, a Expo 2020 Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.