Martedì 5 ottobre 2021 - 14:45

Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi, studioso di sistemi complessi

Sesto italiano a ottenere l'ambito riconoscimento per la Fisica

CONDIVIDI SU:





















Roma, 5 ott. (askanews) – Il Nobel torna a premiare la Fisica italiana. E lo fa assegnando il prestigioso riconoscimento a Giorgio Parisi con Syukuro Manabe e a Klaus Hasselmann, “per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi”. Parisi in particolare è stato premiato “per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria”.Intorno al 1980, Parisi ha scoperto i modelli nascosti in materiali complessi disordinati. Le sue scoperte sono tra i contributi più importanti alla teoria dei sistemi complessi. Consentono di comprendere e descrivere molti materiali e fenomeni diversi e apparentemente del tutto casuali, non solo in fisica, ma anche in altri settori molto diversi, come la matematica, la biologia, le neuroscienze e l’apprendimento automatico.Professore ordinario di Fisica Teorica alla Sapienza di Roma, già Presidente dell’Accademia dei Lincei, Parisi è il sesto italiano a ottenere l’ambito riconoscimento nel campo della Fisica, dopo Guglielmo Marconi (1908), Enrico Fermi (1938), Emilio Segre (1959), Carlo Rubbia (1984), Riccardo Giacconi (2002).Giorgio Parisi, oltre che docente presso la Sapienza, è ricercatore associato all’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed è stato Presidente dell’Accademia dei Lincei (2018-2021). Da scienziato si è sempre battuto per il riconoscimento del valore della ricerca fondamentale, firmando appelli a governi e istituzioni per chiedere di aumentare i finanziamenti alla ricerca e sottolineando la necessità di sostenere l’attività dei tanti cervelli di valore che il nostro Paese spesso lascia andare altrove.Nato a Roma nel 1948, Parisi ha completato i suoi studi alla Sapienza Università di Roma dove si è laureato in fisica nel 1970 sotto la guida di Nicola Cabibbo. Ha iniziato la sua carriera scientifica ai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN, prima come membro del CNR (1971-1973) e successivamente come ricercatore dell’INFN (1973-1981). Durante questo periodo ha trascorso lunghi soggiorni all’estero, prima alla Columbia University di New York (1973-1974), all’Institut des Hautes Études Scientifiques a Bures-sur-Yvettes (1976-1977), all’Ecole Normale Supérieure di Parigi (1977-1978).Nella sua carriera scientifica, Parisi ha dato molti contributi determinanti e ampiamente riconosciuti in diverse aree della fisica: in fisica delle particelle, meccanica statistica, fluidodinamica, materia condensata, supercomputer. Ha, inoltre, scritto articoli su reti neurali, sistema immunitario e movimento di gruppi di animali. È stato vincitore di due advanced grant dell’ERC European Research Council, nel 2010 e nel 2016, ed è autore di oltre seicento articoli e contributi a conferenze scientifiche e di quattro libri.Molti i premi e i riconoscimenti che gli sono stati conferiti, tra cui la Medaglia Boltzmann (1992) per i suoi contributi alla teoria dei sistemi disordinati, la Medaglia Max Planck nel 2011, da ultimo quest’anno il prestigioso Wolf Prize per la Fisica. Sempre quest’anno Parisi – primo italiano a ottenere questo riconoscimento – è entrato a far parte della Clarivate Citation Laureates come studioso tra i più citati al mondo nelle pubblicazioni scientifiche.È stato presidente dell’Accademia dei Lincei ed è membro dell’Accademia dei Quaranta, dell’Académie des Sciences, dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, dell’Accademia Europea, dell’Academia Europea e dell’American Philosophical Society.