Luca Parmitano: effetti cambiamento climatico sono catastrofici

L'astronauta: visitate luoghi che domani non ci saranno più

Roma, 1 ott. (askanews) – “Quella che stiamo osservando è una foto del passato: ogni anno il ghiacciaio retrocede, rimpicciolisce. Qualsiasi cambiamento di politiche di riduzione, non siamo comunque in grado di riportare questo ghiacciaio, tutti i ghiacciai, dove erano. E nei prossimi 40 anni questo processo continuerà, i miei figli non potranno vedere il ghiacciaio come l’ho visto io. Visitare il ghiacciaio di persona e vederlo com’è oggi sapendo che l’anno prossimo sarà già diverso ha un grande impatto emotivo. Oggi sono qui come testimone di qualcosa che sta avvenendo, un testimone molto preoccupato”. A parlare è l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, intervenuto all’evento “Il pianeta che cambia – Uno sguardo dall’alto” organizzato da ESA, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Università di Milano, in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, che fa parte delle attività della Pre-COP. Parmitano ha parlato della sua ultima spedizione scientifica sul Ghiacciaio del Gorner in Svizzera, mostrando diverse immagini che testimoniano in modo impressionante i cambiamenti avvenuti.“Gli effetti del cambiamento climatico sono estremamente visibili, sono catastrofici” ha detto Parmitano commentando una serie di immagini riprese dallo spazio durante le sue missioni sulla Stazione spaziale internazionale e non solo che mostrano gli stessi luoghi – dalle Maldive agli atolli nel Pacifico alla foresta amazzonica – a distanza di alcuni anni. “Già nel 2013, abbiamo fotografato vari effetti climatici ma quello che ho visto solo pochi anni dopo è impressionante”. “L’intensità e la violenza degli eventi meteo è aumentata in modo esponenziale” ha detto ancora l’astronauta Esa. “Le Maldive scompariranno. Sono a due metri dal livello del mare e un innalzamento di un metro e mezzo le farà scomparire”.“Se potete visitate oggi quei luoghi che sappiamo che domani non ci saranno più”, è l’invito di Parmitano ai ragazzi in platea e collegati da remoto all’evento. “Il futuro del pianeta è nelle vostre mani, io sono già in ritardo. Dovete avere la forza, la volontà di agire. Abbiate fame di cambiamento”.