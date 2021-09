Mercoledì 29 settembre 2021 - 17:16

L’azienda italiana Leonardo all’Expo 2020 di Dubai

In vetrina orologio atomico, trivella marziana e convertiplano

Milano, 29 set. (askanews) – Leonardo porta all’Expo 2020 di Dubai, negli Emirati arabi uniti, soluzioni tecnologiche da record: la trivella robotica che si appresta a battere il primato di perforazione sul suolo di Marte, l’orologio atomico più stabile e preciso mai realizzato per applicazioni spaziali e l’unico convertiplano per cui è prevista la certificazione civile.Queste tecnologie uniche nel loro genere sono i pilastri della partecipazione di Leonardo a Expo 2020 Dubai, che si aprirà il prossimo 1° ottobre per la prima volta in un paese della penisola araba. Tra le principali aziende di alta tecnologia al mondo e la prima in Italia, Leonardo, Platinum sponsor del Padiglione Italia, ha fortemente voluto contribuire all’evento – vetrina internazionale delle soluzioni del futuro – in quanto catalizzatore di innovazione e sostenibilità nelle tecnologie strategiche dei settori in cui opera, sia in Italia sia in Regno Unito, Stati Uniti, Polonia e Germania.Con l’errore di un solo secondo ogni 3 milioni di anni, l’orologio atomico all’idrogeno di Leonardo è il più preciso al mondo, rendendo il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo il più accurato mai realizzato a uso civile. Quello in mostra a Dubai è un nuovo progetto: l’orologio atomico al rubidio RbPOP (Rubidium Pulsed Optically Pumped), che garantisce le stesse prestazioni con un peso di soli 10 kg.Pronta per il lancio verso Marte con la missione ESA-Roscosmos ExoMars 2022, sarà poi in esposizione la trivella robotica prodotta con il supporto dell’ASI. Un concentrato di tecnologia che si appresta a battere un record mondiale: perforare fino a 2 metri di profondità il suolo marziano, contro i soli 7 cm raggiunti finora. Con una potenza cinque volte inferiore rispetto a un trapano domestico (80 watt) e 60 rotazioni al minuto, la trivella perforerà il suolo grazie una punta in diamante policristallino, per cercare di tracce di vita presente o passata che a quella profondità non dovrebbero essere state distrutte delle radiazioni cosmiche cui è soggetto il Pianeta Rosso.Il primato mondiale dell’azienda nel settore dell’aviazione sarà invece rappresentato dal convertiplano AW609, l’unico velivolo di questo tipo per cui è prevista la certificazione civile e che – grazie alla possibilità di cambiare la posizione dei due alberi motore in meno di 60 secondi – può decollare in verticale come un elicottero e volare con le prestazioni di un aeroplano. Capace di operare missioni di diverso tipo, dal trasporto passeggeri a quello medico-sanitario, dalla protezione civile alla ricerca e soccorso, l’AW609 può volare a una velocità di oltre 500 km/h con un raggio d’azione di quasi 1.400 km, che salgono a oltre 2.000 km con i serbatoi ausiliari.