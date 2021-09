Martedì 28 settembre 2021 - 21:23

Cnes e Esa inaugurano in Guyana francese complesso lancio ELA-4

Costruito per lanciare Ariane 6

Roma, 28 set. (askanews) – Alla presenza di Sébastien Lecornu, Ministro per i Territori d’Oltremare, il Presidente e CEO del CNES Philippe Baptiste e il Direttore del Trasporto Spaziale dell’ESA Daniel Neuenschwander hanno inaugurato oggi il complesso di lancio ELA-4 costruito per lanciare Ariane 6.Con loro c’erano André-Hubert Roussel, CEO di ArianeGroup—capocommessa di Ariane 6—Stéphane Israël, CEO di Arianespace—operatore commerciale di Ariane 6—e Gabriel Serville, presidente dell’autorità regionale della Guyana francese (CTG).Dopo otto anni di lavoro, ELA-4 è ora completo. Questa nuova rampa di lancio presso il Guiana Space Center (CSG) è l’ottava costruita nella Guyana francese da CNES con i suoi partner industriali, seguendo le orme di quelle di Diamant, Europa, Ariane 1, 4 e 5, Vega e Soyuz. La costruzione del complesso di 170 ettari ha richiesto 900.000 m3 di terrapieni, 55.000 m3 di calcestruzzo e 8.000 m3 di carpenteria metallica, con 600 persone che lavorano nel sito, il 75% delle quali impiegate localmente. ELA-4 comprende la fondazione in cemento della piattaforma di lancio, nonché tutte le strutture e i sistemi necessari per l’assemblaggio finale e le operazioni di lancio, dalla tavola di lancio incorporata e il mobile gantry.Il progetto di ELA-4 è guidato dal duplice obiettivo di ridurre i costi di lancio e preservare l’ambiente. La riduzione dei costi sarà ottenuta integrando orizzontalmente il lanciatore e automatizzando le operazioni, mentre gli aspetti ambientali sono stati affrontati sin dall’inizio, a partire dai primi lavori di scavo archeologico nelle cave di sabbia e proseguendo fino all’inventario faunistico che ha portato il CSG a cedere 1.336 ettari di terra al Conservatoire du littoral, la tutela costiera francese, per compensare le costruzioni.L’ESA e ArianeGroup ora dispongono delle strutture di lancio per far funzionare il futuro Ariane 6, che entrerà in servizio nel 2022. Uno dei principali vantaggi attesi da questo nuovo lanciatore europeo è la sua grande versatilità, che gli conferisce la flessibilità necessaria per ospitare un ampio spettro di missioni e servire anche le più complesse esigenze dei clienti sia istituzionali sia commerciali.