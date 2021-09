Lunedì 27 settembre 2021 - 13:04

Thales Alenia Space scelta da Esa per prototipo stazione Egnos

Per aumentare le prestazioni e l'integrità del segnale

Roma, 27 set. (askanews) – Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), è stata selezionata dall’ESA, nell’ambito del programma Horizon 2020, per un nuovo contratto di progettazione e sviluppo di un prototipo di stazione di terra di prossima generazione per il servizio di navigazione geostazionaria europeo (EGNOS), denominato NLES-Next (Navigation Land Earth Station).La NLES è la stazione uplink di EGNOS che ha il compito di promuovere la generazione del segnale EGNOS nello spazio, impiegata da EGNOS per supportare applicazioni di posizionamento critiche come la navigazione e l’atterraggio degli aerei. Questo elemento è un importante contributo alle prestazioni complessive dell’intero sistema EGNOS.Nelle applicazioni di posizionamento in rapida evoluzione e sempre più impegnative che potrebbero beneficiare delle capacità di EGNOS, la modernizzazione di NLES – sottolinea TAS – è un elemento chiave.Attraverso questo contratto, Thales Alenia Space offrirà un prototipo NLES di nuova generazione che abbraccia modularità, flessibilità, scalabilità e un alto livello di segregazione per supportare ed incrementare nuovi servizi come l’autenticazione dei dati EGNOS o l’integrità per il servizio ad alta precisione. Il prototipo mostrerà anche una maggiore robustezza a livello di sicurezza informatica e livelli SiS per affrontare nuove fonti di minacce, sbloccando così il potenziale del sistema nel suo complesso per supportare una vasta gamma di applicazioni: dall’aviazione civile, al trasporto ferroviario, su strada e via mare, e dal servizio Safety of Life (SoL) al servizio non-SoL.EGNOS, il programma di punta dell’Unione Europea, è il sistema europeo di navigazione satellitare, progettato per migliorare i messaggi di posizionamento del GPS (Global Positioning System). Dispiegato per la prima volta nel 2005, con il suo servizio aperto operativo dal 2009, l’attuale sistema EGNOS è stato sviluppato da Thales Alenia Space come prime contractor ed è gestito da EUSPA dal 2014.