Mercoledì 15 settembre 2021 - 16:06

Asi, il 20 a Roma il G20 Space Economy Leaders Meeting 2021

Scopo: evidenziare contributo Space economy a economia globale

Roma, 15 set. (askanews) – Sensibilizzare la comunità G20 sulla rilevanza del contributo della Space Economy all’economia globale, con l’obiettivo finale di far entrare anche questo tra i temi in agenda del Vertice. Questo l’obiettivo del “G20 Space Economy Leaders Meeting 2021”, organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana che si svolgerà lunedì prossimo 20 settembre a Roma nella sede dell’ASI.L’evento – che si terrà parte in presenza e parte da remoto – coinvolgerà le agenzie spaziali dei Paesi del G20, organismi internazionali e industrie. A presiedere i lavori sarà il presidente dell’ASI Giorgio Saccoccia.L’evento sarà aperto dal ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale con delega allo Spazio e all’Aerospazio, Vittorio Colao.Presso la sede dell’Agenzia spaziale italiana saranno presenti i responsabili delle agenzia spaziali di Francia (CNES), Germania (DLR), Russia (ROSCOSMOS), Arabia Saudita (SSC), Turchia (TUA) e Regno Unito (UKSA), mentre altri si collegheranno dalle rispettive sedi.Ai lavori parteciperanno anche il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), la direttrice dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari spaziali (UNOOSA), la presidente della Federazione Astronautica Internazionale (IAF) e il direttore esecutivo dello Space Generation Advisory Council (SGAC).