Mercoledì 8 settembre 2021 - 16:18

Astrofisica, Mayor: Marte inadatto, non credo a colonizzazione

"Il deserto più inospitale della Terra al confronto è paradiso"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 8 set. (askanews) – “Marte è nel nostro sistema solare, è vicino. Dunque bene partire, esplorare, immaginare che degli equipaggi possano trascorrere alcuni mesi su questo pianeta, fare esperimenti scientifici. Scoprire fa parte delle aspirazioni dell’umanità. Al contrario, l’idea di una migrazione dell’umanità su Marte, sento parlare di mandare un milione di persone su Marte, è qualcosa in cui non credo, un’idea completamente sciocca. Marte ha un’atmosfera irrespirabile, il terreno è sterile, manca dell’infrastruttura biologica necessaria alla nostra vita. Il deserto più inospitale sulla Terra è un paradiso al confronto con Marte”.Così l’astrofisico Michel Mayor, Nobel per la fisica 2019, il primo ad avere scoperto nel 1995 un esopianeta, 51 Pegasi b, interpellato da askanews sulla possibile colonizzazione di Marte, a margine della conferenza sugli esopianeti che ha tenuto presso la sede centrale dell’Inaf a Roma.