Giovedì 2 settembre 2021 - 16:14

“Virtute 1”, Carrozza (Cnr): futuro partnership pubblico-private

La presidente Cnr alla presentazione della missione suborbitale

Milano, 2 set. (askanews) – “La ricerca pubblica italiana è un orgoglio ma il futuro sono le partnership pubblico-private”.Lo ha detto la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza alla presentazione della missione suborbitale italiana “Virtute 1” che l’Aeronautica militare condurrà con il Consiglio nazionale delle ricerche, sulla navetta “SpaceShip-2” della Virgin Galactic, il prossimo 25 settembre.“L’iniziativa pubblico-privata è l’elemento fondante su cui si possono creare possibilità per la ricerca – ha precisato – senza l’iniziativa privata e, quindi, il supporto e lo sviluppo, non diamo posti di lavoro e non creiamo l’opportunità per avere una tecnologia veramente utilizzabile. Io sono un bioingegnere neuro-robotico, gli esperimenti che ho visto oggi mi richiamerebbero a lavorare con loro. Adesso ho un altro ruolo e dico che l’ultimo messaggio che mi sta a cuore dare è non solo l’importanza della ricerca fondamentale, per capire cosa ci accade fisiologicamente in quelle condizioni ma anche il concetto molto bello dell’interdisciplinarietà; fisiologia, medicina, fisica, biologia, neuroscienze, sono tutte collegate e sono le sfide che abbiamo avanti”.